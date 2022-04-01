روسيا تعلن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا اليوم عبر الفيديو

أعلنت السلطات الروسية، استئناف الجولة الأخيرة من المفاوضات مع أوكرانيا، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك وفقا لما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل، منذ قليل.

مفاوضات بناءة بين الجانبين الروسي والأوكراني

وكان الوفد التفاوضي الروسي، قد عقد مباحثات مع نظيره الأوكراني الثلاثاء الماضي، بالعاصمة التركية إسطنبول، مشيرا إلى أن تلك المباحثات ربما ستكون بداية لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في حال تم التوصل إلى اتفاق مع كييف، بحسب قناة «العربية».

ومن جانبه، أكد رئيس الوفد الأوكراني، على أن المحادثات كانت «بناءة»، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يتم التوقيع على أي اتفاقيات مع روسيا، وأن كييف مستعدة للالتزام بوضع الحياد، حال توافرت الضمانات الأمنية اللازمة.