الوفد الروسي: المفاوضات مع أوكرانيا لم تحقق نتائج وبمثابة خيبة أمل

قال الوفد الروسي المفاوض، إنّ المحادثات ستتواصل مع الجانب الأوكراني، مفيدا بأنّ هذه الجولة من المفاوضات لم تحقق نتائج، وبمثابة خيبة أمل، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

ويشار إلى أنّ اليوم الاثنين، شهد الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين، بعد تأجيل موعدها لنحو أسبوع من انعقادها على الحدود البيلاروسية البولندية، ومن جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إنّ المحادثات مع الروس أثمرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن الإجلاء للمدنيين.