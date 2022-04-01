عاجل.. أوكرانيا: روسيا تواصل سحب بعض قواتها من شمال كييف نحو بيلاروسيا

أعلن الحاكم الإقليمي لمنقطة كييف ألكسندر بافليوك، أن روسيا تواصل عمليات سحب قواتها من شمال منطقة كييف نحو بيلاروسيا، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل.

أوكرانيا تُنفذ ضربات جوية على مدينة «بيلجورود» الروسية

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، قد أعلنت في وقت سابق، أنه وعلى الرغم من تخفيض موسكو لنشاطها العسكري، إلا أن كييف تعرضت لعدة ضربات صاروخية، ما اضطر الأخيرة إلى إطلاق هجمات مضادة.

وعلى الجانب الآخر، أكد رئيس المقاطعة الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، على وقوع حريق بمستودع نفطي بمنطقة «بيلجورود» الروسية، عبر ضربة جوية نفذتها مروحيات أوكرانية، ما أسفر عن إصابة شخصين، بحسب ما نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة «تليجرام».