«حياة كريمة» تنير قرى محافظة أسوان.. مجمعات زراعية وخدمية

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على قدم وساق، بالتعاون مع الحكومة، من أجل الارتقاء بحياة المواطن المصري في مختلف محافظات وقرى الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية، والتي تحتاج إلى التدخلات العاجلة من أجل تحسين أوضعها، وتهتم مؤسسة «حياة كريمة» بكافة الجوانب الحياتية للمواطنين، كالتعليم والصحة والتوعية، إلى جانب توفير الخدمات للمواطنين.

مشروعات حياة كريمة في مركز شباب الأمير

وفي سياق سعي «حياة كريمة» لتطوير حياة المواطنين، تقوم المبادرة الرئاسية بالعمل على عدد من المشاريع في محافظة أسوان، والتي تفقدها اللواء أشرف عطية، المحافظ، وفقا لما أشارت له المؤسسة، حيث توجه إلى مشروعات «حياة كريمة» في مركز شباب الأمير، والذي انتهى التنفيذ به بنسبة 80% وتكلفة تساوي 6 ملايين جنيه، على مساحة 3 آلاف متر مكعب.

كما توجه محافظ أسوان إلى تفقد مشروع «حياة كريمة» بإنشاء محطة رفع الصرف الصحي، بطاقة 30 لتر\ ثانية، والذي جاءت تكلفته 20 مليون جنيه، ويخدم هذا المشروع على منطقة كوم الأمير، ومن الجانب الصحي، توجه أشرف عطية لتفقد نقطة الإسعاف الموجودة في كوم الأمير.

محافظ أسوان يتفقد مجمع الكلح الزراعي

وفي مجمع الكلح الزراعي، تفقد محافظ أسوان مشروع مجمع الألبان الذي تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ تساوي 95%، كما أن تكلفته المالية تساوي 14.7 مليون جنيه، فهو واحد ضمن 31 مجمعا زراعيا تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تنفيذهم في القرى المختلفة، والذي يحتوي على بعض الوحدات التي من شأنها خدمة المواطن، مثل توافر جمعية زراعية ووحدة بيطرية، وتأتي تكلفة هذا المشروع 167 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ، المجمع الخدمي الذي تعمل على إنشائه مؤسسة «حياة كريمة»، والذي تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ تساوي 90%، ويضم المجمع منافذ للتموين والشهر العقاري، كما يحتوي على منافذ للوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي، وهي من الخدمات الهامة للعديد من المواطنين.