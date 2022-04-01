صور.. بعثة ألمانية تبحث عن «سد قديم» في بحيرة قارون بالفيوم

تنظم البعثة الألمانية الأثرية التابعة للمعهد الألماني بالقاهرة، يرافقهم عمر فكري محمد مفتش الآثار، جولة استكشافية في بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، للبحث عن سد قديم كان موجوداً في البحيرة خلال العصور القديمة، والذي كان يربط بين مدينة ديمية السباع الأثرية وجنوب بحيرة قارون، وذلك باستخدام جهاز ذبذبات لقياس عمق البحيرة مثل الذي يتم استخدامه في صيد الأسماك من منطقة الجزيرة حتى «خشم» العمارة ولسان «فاروق» بالقرب من شرطة المسطحات المائية للبحث في المياه الضحلة عن بقايا السد.

محاولات مكثفة لاستكشاف السد القديم

وقال سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم، إنّ البعثة تسعى لاكتشاف بقايا السد القديم الذي ربما كان يربط الشاطئ الشمالي لبحيرة قارون بالشاطئ الجنوبي، موضحاً أنّ ذلك السد كان له مهمة أخرى وهي حجز كميات من المياه العذبة أثناء الفيضان.

بحيرة عذبة تمتلأ بالأسماك والتماسيح

وأضاف "الشورة" في بيان صحفي، أنّ بحيرة قارون كانت في العصر اليوناني- الروماني مياهها عذبة وتمتلئ بأسماك المياة العذبة، والتماسيح، ومن ثم أصبح التمساح هو المعبود الرئيسي لإقليم الفيوم وسُمي "سوبك"، كما أنّ الفيوم سميت بمدينة التمساح "كروكوديل بوليس".

احتمالية تواجد السد القديم

وأوضح أنّ هناك احتمال كبير لوجود سد قديم لحجز كميات كبيرة من المياه في وقت الفيضان، ليتم استخدامها مرة أخرى في أوقات الجفاف في مدينة ديمية السباع، والتي كانت تحتوي على معبدين يوناني وروماني ويوصل بين المعبد وشاطئ البحيرة، لافتاً إلى أنّه هناك طريق كان يوجد على جانبية تماثيل لأسود رابضة ومن هنا جاءت تسمية ديمية السباع، وهي تعني الأرض والسباع نسبةً إلى الأسود التي كانت على جانبي الطريق المؤدي إلى المعبدين.

ديمية السباع استراحة القوافل

وكشف مدير عام الآثار بالفيوم، أنّ مدينة ديمية السباع، كانت في الأساس عبارة عن محطة او استراحة لقوافل المسافرين إلى الإسكندرية والتي أسسها الإسكندر الأكبر لتكون عاصمة مصر في العصر اليوناني، وكانت الفيوم من المدن الهامة في هذا العصر.