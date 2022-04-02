غلق باب حجز الوحدات السكنية المتبقية لمتوسطي الدخل اليوم

أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، غلق باب حجز الوحدات السكنية المتبقية، التي تأتي في إطار إعلان مشروعات المواطنين متوسطي الدخل وهي «دار مصر، وسكن مصر، وجنة»، اليوم السبت، وتحديدًا في الساعة 12 من منتصف الليل.

رابط حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل

ويستطيع مختلف المواطنين حجز الشقق السكنية المتبقية لمتوسطي الدخل من خلال المكوقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يُمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

أماكن الوحدات السكنية المتبقية لمتوسطي الدخل

وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أماكن الشقق السكنية المتبقية في إطار مشروع سكن مصر، وهي في المدن التالية:

1 - ناصر «غرب أسيوط».

2 - حدائق أكتوبر.

3 - أكتوبر الجديدة.

4 - القاهرة الجديدة.

5 - المنيا الجديدة.

كما توجد الشقق السكنية المتبقية في إطار مشروع دار مصر في مدينة «السادات»، على أن توجد الشقق المتبقية في إطار مشروع جنة في المدينتين 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة.

طرق التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

وفي السياق ذاته، كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرق تواصل المواطنين معه وهي كالتالي:

1 - الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من خلال هذا الرابط.

2 - الصفحة الرسمية للصندوق على موقع «يوتيوب»، عن طريق هذا الرابط.

3 - الصفحة الرسمية للصندوق على موقع «تويتر»، عبر هذا الرابط.

4 - الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق، عن طريق هذا الرابط.

5 - خدمة عملاء الصندوق 5999، و5777، و1188 من خلال أي هاتف محمول، و090001117 من هاتف أرضي، إذ إنّ مواعيد استقبال المكالمات من 9 صباحاً وحتى الـ 6 مساء على مدار مختلف أيام الأسبوع عدا أيام الجمعة والسبت.