آخر فرصة لحجز وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة».. تنتهي 2 إبريل الجاري

تنتهي غدا آخر فرصة لحجز وحدات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، وفقا لبيان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بغلق باب التقديم لحجز الوحدات المتبقية، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، السبت الموافق 2 أبريل الجاري، وذلك للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم الحجز، وعملية التسجيل الإلكتروني، ولكن لم يتمكنوا من حجز الوحدة السكنية، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، خلال الأيام المحددة لكل مشروع.

آخر فرصة لحجز وحدات «سكن مصر، دار مصر، جنة»

وفقا لبيان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سيتم غلق باب التقديم على الوحدات المتبقية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، وهي «سكن مصر، دار مصر، جنة»، السبت الموافق 2 أبريل الجاري، في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رابط حجز وحدات «سكن مصر، دار مصر، جنة»

يمكن زيارة رابط حجز الوحدات السكنية المتبقية في «سكن مصر، دار مصر، جنة»، من خلال الضغط هنــــا.

خطوات حجز وحدات «سكن مصر، دار مصر، جنة»

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن خطوات حجز الوحدات السكنية المتبقية في «سكن مصر، دار مصر، جنة»، لم تتغير عن خطوات حجز المرحلة الأولى للوحدات.

وتتمثل خطوات حجز الوحدات المتبقية في «سكن مصر، دار مصر، جنة»، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ثم إدخال الرقم القومي والرقم السري للمستخدم، وتأكيد أنه مستخدم حقيقي وليس دخول وهمي.

وعقب ذلك، على المواطن كتابة كود الوحدة الخاصة به ثم الضغط على إرسال، ثم تظهر رسالة له باختيار الوحدة الراغب بها، وهكذا تكون قد انتهت عملية الحجز بنجاح.

وجدير بالذكر أن الوحدات المتبقية فى مشروع «سكن مصر»، توجد داخل مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة حدائق أكتوبر، ومدينة المنيا الجديدة.

ووحدات مشروع «دار مصر»، داخل مدينة السادات، بينما توجد وحدات مشروع «جنة»، داخل مدينة 6 أكتوبر، ومدينة القاهرة الجديدة.