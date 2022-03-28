الإسكان الاجتماعي: لا زيادات في أسعار الإعلانات من العاشر إلى الـ15

قالت المهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه جرى تقسيم التقديم في المشروعات الجديدة على عدة مراحل، وهناك إقبال كبير من قبل المواطنين، مشددة على أهمية مشروعات الإسكان كونها تخدم كل الطبقات، «الدولة تدخلت لتوفير خدمة السكن للمواطنين، ورغم ذلك فإننا نسعى لإشراك القطاع الخاص في الإسكان المتوسط وحتى الاجتماعي».

نسعى لإشراك القطاع الخاص في الإسكان المتوسط وحتى الاجتماعي

وأضافت «عبد الحميد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «أون»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من هذا التعاون بهذا الصدد، «الإسكان الاجتماعي كان محتاج تدخل من الدولة في هذا الصدد لكن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من دور القطاع الخاص»، كما كشفت عن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الوحدات في صندوق الإسكان الاجتماعي.

الصندوق يعمل على تسليم الإعلان العاشر

وذكرت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الصندوق يعمل على تسليم الإعلان العاشر، «شغالين في إعلانات حتى الإعلان الـ15 وكل الوحدات التي تعاقدنا عليها لن نغير في أسعارها، ودي طريقتنا لما نعلن عن سعر وحدة لا يمكن يتغير، وسيتم تمويلهم وفقا للمبادرات السارية، البنك المركزي لديه مرونة في التنسيق معنا وربما نناقش زيادة التمويل لوحدات بـ3.5 مليون جنيه».

تغييرات الأسعار

وعن احتمالية تغيير مستوى الأسعار مع ارتفاع أسعار البناء، قالت: «لو فكرنا نغير الأسعار هتكون من الإعلان الـ16 لو فيه حاجات هتتسلم بعد فترة ممكن نراجع حركة الأسعار»، وعن توقعاتها لحجم الزيادات في الإعلان الـ 16، قالت «لسة مبكر الحكم على ذلك وأتمنى الأزمة العالمية ومؤثراتها لا تطول وتنعكس على التضخم محليا».