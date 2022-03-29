لمدة 3 شهور.. شروط الاستفادة من إعفاء 90% من غرامات تأخير الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة (90%)، من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط الاستفادة من إعفاء 90% من غرامات تأخير الإسكان، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

شروط الإستفادة من إعفاء 90 % من غرامات تأخير الإسكان

1- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

2- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

3- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة.

4- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

حالات الإستفادة من إعفاء 90 % من غرامات تأخير الإسكان

- الحالات السارى تخصيصها.

- الحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير.

وحدات وأراضى وزارة الإسكان

وجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم بطرح عدد كبير من قطع الأراضى، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك لمجابهة استغلال السماسرة للمواطنين الراغبين فى الحصول على قطعة أرض.

وخلال هذه الفترة، تشهد وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، الحجز الإلكتروني، لوحدات مشروعات الإسكان المتوسط، التى أعلنت عنها الوزارة ضمن مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة)، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3% و8%، ونظام تقسيط يصل إلى 30 عاما كحد أقصى.