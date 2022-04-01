جامعة الجلالة تستضيف منتدى مصر للابتكار «نحو مجتمع ذكي رقمي وأخضر» 

استضافت جامعة الجلالة النسخة الأولى من منتدى ومعرض مصر للابتكار، بعنوان «نحو مجتمع ذكي رقمي وأخضر»، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والجامعات المصرية الذكية eSUN المتمثلة في الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة»، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن إقامة هذا المنتدى في نسخته الأولى بجامعة الجلالة تُعد تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي أبرمته جامعة الجلالة مع الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع الجامعات الأهلية الأربع، لإعداد جيل جديد من الخريجين قادر على تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية، مشيرًا إلى أن استحداث برامج جديدة تواكب متطلبات سوق العمل هو أحد أهداف جامعة الجلالة، لافتًا إلى استحداث برنامج هندسة السكك الحديدية، الذي يُعد من المجالات الدراسية المتميزة في الجامعة.

توقيع اتفاقيات التعاون بين جامعة الجلالة والهيئة العربية للتصنيع وجامعة برمنجهام بإنجلترا

وأضاف أن المنتدي تضمّن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين جامعة الجلالة، والهيئة العربية للتصنيع، وجامعة برمنجهام بإنجلترا، وجامعة ETS كيبيك بكندا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية رباعية الأطراف بين شركة سيمينس العالمية، والجامعات المصرية الذكية eSUN المتمثلة في الجامعات الأهلية الجديدة وكبرى الشركات الصناعية، بهدف توفير فرص ومنح تدريبية لطلاب جامعة الجلالة والجامعات الأهلية الأخرى، وذلك لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تنص على تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، لإجراء المزيد من أنشطة البحث والتطوير المبتكرة، والتعاون في المشروعات البحثية بمجالات مثل الروبوتات، والأنظمة المستقلة، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتكامل النظام، والواقع الافتراضي، والرعاية الصحية، فضلاً عن إنشاء برامج تعاونية جديدة بين الجامعات الأربع، ودعم الأنشطة الطلابية، ومنها النوادي العلمية، والمنتديات، وزيارات الأماكن الصناعية، وتنظيم المؤتمرات، وورش العمل، والمسابقات.

وأوضح الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن تحالف الجامعات الأهلية الذكية، جاء بهدف إجراء أنشطة بحثية وبرامج أكاديمية مشتركة، وتوفير التطوير المهني والتدريبي لطلاب تلك الجامعات، فضلًا عن تنظيم أنشطة في مجال التحول الرقمي، وتحقيق أقصى قدر من مخرجات البحوث الأساسية والتطبيقية، من خلال تسهيل تنقل الطلاب والأكاديميين داخل التحالف، معلنًا عن استضافة جامعة المنصورة الجديدة لفعاليات المنتدى في نسخته الثانية.

وأضاف الدكتور محمد الشريف، نائب رئيس جامعه الملك سلمان الدولية، أن المنتدى سلط الضوء على أهمية إعداد شباب الخريجين لمتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، في ظل تبني مبدأ مجتمع «ذكي رقمي أخضر»، في مؤسسات التعليم العالي والصناعة، بالإضافة إلى مناقشة عدة موضوعات منها: «الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، دور الصناعة والدراسة في التحول الرقمي، الصناعة الذكية، التحول الرقمي في القطاع الصحي، والمجتمع الرقمي والمشروعات».

وفي ختام المنتدى قام الدكتور الشناوي والضيوف، بتقييم مشروعات الطلاب المشاركين في مسابقة الذكاء الاصطناعي وتكريم الفائزين منهم.

الجدير بالذكر أن جامعة الجلالة تُعد واحدة من أربع جامعات أهلية، تقدم العديد من البرامج التعليمية الجديدة بشراكة مع جامعات أمريكية ويابانية، حتى تتماشى مع متطلبات السوق المحلي والدولي، ومنها 31 برنامجًا متميزًا في مجالات مختلفة.

وتمنح جامعة الجلالة شهادة مزدوجة (Dual Degree) معتمدة من جامعتي الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية «Arizona State University»، في عدد من المجالات الدراسية، وتتميز جامعة أريزونا ستيت بأنها مصنفة رقم 1 في الابتكار على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المرتبة 155 دوليًا، مما يجعلها واحدة من أفضل الجامعات عالميًا.