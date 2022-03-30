«التعليم العالي» تزور جامعة أسيوط لتجديد اعتماد الجودة لكلية الزراعة

وفد من وزارة التعليم العالي يزور جامعة أسيوط اليوم الأربعاء، لتجديد اعتماد الجودة بكلية الزراعة في إطار اهتمام الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، بتطوير الكليات وحصولها على شهادات الاعتماد والجودة وتجديدها، وبحسب بيان صدر عن الجامعة اليوم، استقبل الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفدًا من وزارة التعليم العالي لمراجعة الجودة والاعتماد الخاص بكلية الزراعة في حضور الدكتور عادل محمود عميد الكلية.

إنتاج دقيق خالي من الجلوتين بأسعار مخفضة

وأكد المنشاوي، أن كلية الزراعة من أقدم الكليات، وهي من الكليات المنتجة للجامعة ومؤسساتها، وبالتالي تبحث إدارة الجامعة تحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع أقسامها، وفي هذا الإطار تتعاون كليات الجامعة لتحقيق هذا الهدف، ويذكر أن كلية الزراعة سبق وتعاونت مع كلية الطب في إنشاء مخبز إنتاج الدقيق الخالي من الجلوتين بأسعار منافسة ومخفضة.

مؤتمر لشباب الباحثين لتحفيزهم

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى اهتمام الكلية بالباحثين والنشر الدولي إذ تنظم الكلية سنويًا مؤتمرا للشباب الباحثين لتحفيزهم ودعمهم وذلك لنشر أبحاثهم بمجلة الكلية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% ويذكر أن عدد الطلاب الدراسات العليا الوافدين، ارتفع من حوالي 215 طالبا عام 2018 إلى 2150 طالب دراسات عليا وافد عام 2022 وبالتالي فهو أكبر عدد للوافدين من الدراسات العليا.

وفي نهاية اللقاء اصطحب عميد الكلية، وفد وزارة التعليم العالي في جولة تفقدية لكلية الزراعة بالجامعة.