طقس اليوم في مطروح.. ارتفاع درجات الحرارة وسيوة تسجل 37 درجة

تشهد مدينة مطروح، اليوم، أعلى معدل لارتفاع درجات الحرارة منذ بداية فصل الربيع، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الرطوبة ونشاط للرياح بشكل متوسط من مدينة الحمام شرقا، مرورا بمراكز ومناطق العلمين، مدينة العلمين الجديدة، سيدي عبدالرحمن، فوكه، رأس الحكمة، سيدي حنيش ومرسى مطروح حتى أقصى المناطق الغربية بالبلاد في المتاني والنجيلة وسيدي براني والسلوم.

درجات الحرارة في طقس اليوم بمطروح

ويشهد طقس اليوم في مطروح درجات حرارة مرتفعة إذ تصل العظمى إلى 30 درجة والصغرى 16 درجة بارتفاع عن الخميس 4 درجات، بينما انخفضت نسبة الرطوبة لتسجل 24% بعد أن وصلت إلى 90% خلال الـ24 ساعة الماضية، وتصل سرعة الرياح لـ23 كيلومتر في الساعة، إلى جانب انعدام نسبة سقوط الأمطار لتسجل صفر.

وتسمتمر الموجة الحارة على مختلف أنحاء مراكز ومدن المحافظة الثمانية، وتزداد درجات الحرارة جنوبا في سيوة لتسجل 37 درجة مئوية لتصل إلى أعلى معدل على أرض المحافظة، وذلك نظرا لوجودها في عمق الصحراء الغربية 320 كم جنوب مدينة مرسى مطروح.

نشاط الصيد في مطروح

وتنشط حركة الصيد في البحر تزامنا مع طقس مطروح الحار، طبقا لرئيس جمعية الصيادين بمطروح، منصور الفردي، إذ تم السماح بخروج المراكب والصيادين من جميع الموانئ بنطاق المحافظة بميناء مطروح الشرقي والغربي بالإضافة إلى ميناء السلوم.

وتنتعش عملياىت الصيد في الفترة الحالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط من الإسكندرية حتى الحدود الليبية بطول 550 كيلومتر شمال محافظة مطروح.