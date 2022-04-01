لافروف: رأينا تجاوبا كبيرا من الجانب الأوكراني حول القرم ودونباس

قال وزير الخارجية الروسي «سيرجي لافروف»، اليوم، إن موسكو رأت خلالها مفاوضاتها مع الوفد الأوكراني، تجاوبا كبيرا في مسألتي شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، مشيرا إلى أن كييف مستعدة للتخلي عن انضمامها إلى حلف الناتو، وفقا لوكالة «روسيا اليوم».

لافروف: يجب إتمام صياغة الاتفاقات المبدئية بين الطرفين

وأضاف «لافروف»، خلال مؤتمر عقده بالعاصمة الهندية «نيودلهي»، أنه لا توجد أي خطط مطروحة حتى الآن بشأن المفاوضات الروسية الأوكرانية، موضحا أن المحادثات ستظل مستمرة حتى التوصل إلى حلول مناسبة.

وبحسب «روسيا اليوم»، أكد وزير الخارجية الروسي، ضرورة إتمام صياغة الاتفاقات المبدئية التي توصلت إليها الأطراف الروسية والأوكرانية خلال المفاوضات الأخيرة التي استضافتها العاصمة التركية إسطنبول، مشيرا إلى أن الطرفين يحضران لمفاوضات جديدة، سيتم الإعلان عن نتائجها لاحقا.

لافروف: أوكرانيا اعترفت بعدم الانضمام إلى الناتو

وتابع لافروف، أن أوكرانيا اعترفت بأنها لا يمكنها الانضمام إلى أي تكتلات عسكرية في إشارة ضمنية إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفا أنها باتت مستعدة أيضا لمناقشة وضعها النووي والحيادي، وهو ما يعد ذات أهمية بالغة، وفقا لتصريحاته .

وأعلنت روسيا، في وقت سابق اليوم، عن استئناف المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، اليوم الجمعة، عبر خاصية الفيديو «كونفرانس»، في محاولة للتوصل إلى حلول نهائية من شأنها إنهاء تلك الأزمة.

وكان وفد المفاوضات الأوكرانية، أكد عقب الجولة الأخيرة، أن المفاوضات بين الطرفين كانت بناءة إلى حد كبير، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أنهم لم يتوصلا إلى أي اتفاقات وهو ما سيضطرهم إلى عقد مفاوضات أخرى.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يومها الـ37، في ظل تدهور كبير للأوضاع في أوكرانيا مصحوب بغضب أمريكي أوروبي، حيث تسعى دول الغرب إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو لإنهاء تلك الحرب، فيما ترى الأخيرة أنها تدافع عن أمنها وحدودها.