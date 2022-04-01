«لندن»: «كييف» تعرضت لضربات صاروخية رغم تخفيض نشاط موسكو العسكري

أعلنت وزارة «الدفاع البريطانية»، إن العاصمة الأوكرانية «كييف» تعرضت لضربات صاروخية رغم تخفيض النشاط العسكري الروسي، مشيرة إلى أن أوكرانيا شنت هجمات مضادة ناجحة بشكل محدود بشرق وشمال شرق «كييف».

وأصيب شخصان اثنان، جراء حريق اندلع في مستودع للنفط في مدينة «بيلجورود» الواقعة جنوب غربي روسيا على الحدود مع أوكرانيا، جراء قصف أوكراني، وقال رئيس المقاطعة الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر صفحته على «التليجرام»، إن الحريق اندلع في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض، ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا.

وأشار جلادكوف، إلى البدء في إعادة توطين سكان شوارع بوتشتوفايا وماكارينكو وقسطنطين زاسلونو إلى مكان أكثر أمانا.

وواصلت موسكو، سحب قواتها جزئيًا من شمال منطقة «كييف» باتجاه الحدود الاوكرانية مع بيلاروسيا، وفقا لما ذكرته الأنباء الأوكرانية. وقالت وزارة الخارجية الروسية، لإن «موسكو» لن تطلب من «الاتحاد الأوروبي» إنهاء العقوبات المفروضة على بلادها.

دبلوماسي أوكراني: نتوقع الحصول على أسلحة متطورة جدا من الولايات المتحدة وبريطانيا

من جانبه، قال سفير أوكرانيا في اليابان، سيرجي كورسونسكي، إن بلاده تتوقع الحصول على أسلحة متطورة جدا من الولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفا إن سيكون بإمكان «كييف» حماية أجواء البلاد والمدن الأوكرانية من الهجمات الروسية قريبا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان مسؤول أوكراني، أشار في وقت سابق، إلى تمكن 1458 مواطن من مغادرة مدينة «ماريوبول» الساحلية ودخول زابوريجيا.

وسائل إعلام أمريكية: «بكين» ستلتزم بموقفها حيال أزمة أوكرانيا في القمة المقبلة مع «الاتحاد الأوروبي»

من جانبها، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة، قولها إن «بكين» ستلتزم بموقفها حيال الأزمة الأوكرانية في القمة المقبلة مع «الاتحاد الأوروبي» وستعرب أيضا عن قلقها بشأن توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان «المجلس الأوروبي»، أشار في وقت سابق، إلى أن رؤساء دول وحكومات «الاتحاد الأوروبي» يستعدون للقمة بين الاتحاد والصين، التي ستعقد، اليوم الجمعة، بشكل افتراضي.