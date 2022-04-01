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عاجل.. السفارة الهولندية تلعق بعض نشاطاتها بسبب النزاع في أوكرانيا

كتب:

إيمان رحيم
11:58 ص | الجمعة 01 أبريل 2022
السفارة الهولندية في روسيا

السفارة الهولندية في روسيا

أكدت البعثة الدبلوماسية الهولندية في روسيا، أنها اضطرت إلى تخفيض أعمالها في موسكو، احتجاجا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دخلت يومها الـ37، وفقا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل قبل قليل.

هولندا : العلاقات مع روسيا لا يمكن الحديث عنها

وقالت البعثة الدبلوماسية الهولندية، إن سفارتها في موسكو وقنصليتها في «سان بطرسبورج»، قررتا إيقاف جزء من عملهما بسبب الحرب الروسية، مشيرة إلى أن العلاقات الطبيعية مع النظام الروسي لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي، مبينة أنها لازالت تبحث عن طرق بديلة لمواصلة الحوار مع الشعب الروسي.

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بقلم إيمان رحيم