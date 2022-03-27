زيلينسكي: مستعدون لمناقشة عدم التسلح النووي في مفاوضاتنا مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده مستعدة لمناقشة وقوف كييف على الحياد، وعدم التسلح النووي مع روسيا، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن بلاده لن تناقش في المفاوضات قضية استخدام اللغة الروسية في كييف، منوها بأن روسيا دمرت كل المدن التي يتحدث سكانها بالروسية.

أوكرانيا: نسعى لتبادل كامل للأسرى مع روسيا

وأضاف الرئيس الأوكراني: «لن نستكمل المحادثات مع روسيا إذا واصلت المطالبة بنزع سلاحنا، ونسعى لتبادل كامل للأسرى مع روسيا».

زيلنسكي: أوكرانيا أصبحت مدمرة أكثر من الشيشان

وتابع زيلنسكي: «بلادي أصبحت مدمرة أكثر من الشيشان خلال حربها مع روسيا»، منوها بأن روسيا تعاني من انقسام داخلي منذ بداية الحرب.