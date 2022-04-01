الغرفة التجارية: توافر الخضروات والفاكهة بكميات كبيرة دون زيادة

أكدت الغرف التجارية توافر الخضروات والفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم غدا السبت، دون زيادة في الأسعار.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسواق الجملة بالمحافظات شهدت توافر كميات كبيرة من الخضر والفاكهة قبل شهر رمضان، مستبعدا وجود نقص في سلعة: «السلع ستتوافر طوال الشهر الكريم وبدون زيادة في الأسعار نتيجة توافر المعروض وتعدد منافذ البيع.. و95%من المنتجات المعروضة إنتاج محلي»، لافتا إلى أن الخضروات والفاكهة لم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية لأن هناك بدائل محلية.

وأوضح أن مصر أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في الشرق الأوسط، وأكبر مصدر للبرتقال والفراولة المجففة وأكبر منتج تمور على مستوى العالم.

تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأسعار

وتابع: «بحلول شهر رمضان، تتخذ الأسواق عدة إجراءات منها تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأسعار وتوفير السلع خاصة التي يقبل على شرائها المواطنون بشكل كبير وعلى رأسها ورق العنب - الكرنب - الطماطم - البطاطس - الكوسة - الفاصوليا - البامية، وجميع أنوا ع الفاكهة وأهمها الفراولة والبرتقال والتفاح كما تتم زيادة التعاقدات مع الموردين لخلق وفرة تمنع زيادة الأسعار ».

زيادة في شراء الخضروات والفاكهة بسبب «العزومات»

ولفت إلى أن الأيام العشر الأولى من شهر رمضان تشهد زيادة في شراء الخضروات والفاكهة بسبب «العزومات»، ويعد شهر رمضان من المواسم الهامة وملتقى للأسر المصرية وخاصة في المناطق الريفية.

وفى سياق آخر، أكد نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة تشكيل فرق عمل للمتابعة الميدانية اليومية مع الجهات الرقابية لكشف المستغلين والمخالفين من التجار، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالأسعار، مشيرا إلى أنه حال وجود تحركات سعرية لأي منتج يتم التصدي لها من خلال زيادة المعارض والمنافذ ووفرة المنتج في الأسواق.

وأضاف النجيب: «إذا واجه المواطن ارتفاع سعر أي سلعة علية التوجه لمعارض أهلاً رمضان، وغيرها من المنافذ الحكومية للحصول عليها بسعر مخفض».

أسعار الخضر والفاكهة

تباع الطماطم بسعر يتراوح مابين 5.5- 7.75جنيه - تباع البطاطس بسعر يتراوح ما بين 3-4جنيها- يباع البصل بسعر يتراوح ما بين 1.190 قرش و- تباع الكوسة بسعر يتراوح ما بين 5- 8 جنيهات -فاصوليا تباع بسعر يتراوح مابين 10 الى 13جنيه .

ويباع البرتقال البلدى بسعر يتراوح من 2.25-5.75جنيه والبرتقال السكرى يتراوح من 2.5-4.5جنيه ويباع التفاح الامريكى من 19- االى 23جنيه