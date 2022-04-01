«جمعة»: غدا فتح مسجد الإمام الحسين طوال شهر رمضان بكامل طاقته

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول شهر رمضان المعظم، سائلاً الله أن يعينه ويوفقه إلى الخير والسداد.

كما هنأ الوزير الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق ومغارب الأرض، معلنًا افتتاح مسجد الإمام الحسين أمام المصلين في شهر رمضان بدءًا من صلاة العشاء غدًا السبت، بكامل طاقته الاستيعابية.

وتطرّق «جمعة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبوزيد، إلى الاستعداد لشهر رمضان من خلال عمارة المساجد: «اليوم نفتتح 89 مسجدًا، بينها 73 مسجدًا، بناء جديدًا، وما يحدث في عمارة المساجد غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية أو في أي دولة أخرى».

الوزارة تسعى إلى نشر الفكر الديني الوسطي

وتابع وزير الأوقاف أنّ الوزارة تسعى إلى نشر الفكر الديني الوسطي، لافتًا إلى أنه أجرى زيارة تفقدية لمسجدي عمرو بن العاص والإمام الحسين: «ما يحدث هناك نقلة حضارية بمعنى الكلمة تتسق مع ما يتم في الجمهورية الجديدة من مشروعات، فالمنطقة المحيطة بمسجد عمرو بن العاص تشهد تطورًا كبيرًا، حيث يتم تطوير المسجد وساحاته ومحيطه والمنطقة بشكل كامل».

الرئيس يهتم بمسارات ومساجد أهل البيت

وأكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن إغلاق مسجد الحسين شائعة أطلقها أهل الشر، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بمسارات ومساجد أهل البيت، ووجَّه بسرعة إنهاء العمل قبل شهر رمضان في مسجد الحسين حتى يصلي الناس فيه، لكن حجم العمل الذي كان مطلوبًا جعل من شبه المستحيل أن ينتهي في فترة زمنية قصيرة، لذلك لم تعلن الوزارة موعد افتتاحه.

تفاصيل فتح مسجد الإمام الحسين

وأوضح أن الشركات المتخصصة بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الباسلة واصلت العمل على مدار الساعة ليلاً ونهارًا وبدأوا فرش المسجد أمس، وأعلنت الوزارة بالاتفاق مع الشركات إقامة صلاة العشاء والتراويح في مسجد الإمام الحسين، طوال شهر رمضان وما بعده.