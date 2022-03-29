النقل تبحث تسيير خطوط ملاحية بحرية مع تونس وأوروبا

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، نظيره التونسي، ربيع المجيدي، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور قيادات الوزارتين، وذلك عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

التعاون في السكك الحديدية والنقل البري

وأكد وزير النقل المصري في بداية الاجتماع، عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين، مشيرا إلى أنّ وزاره النقل تدعم التعاون وتبادل الخبرات في شتى مجالات النقل مع الجانب التونسي، بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين، وهو ما أكد عليه وزير النقل التونسي، الذي أشار إلى رغبة الجانب التونسي في التعاون بين الجانبين في جميع قطاعات النقل، ومنها السكك الحديدية والموانئ البحرية والنقل البري والمناطق اللوجستية.

واستعرض الجانبان مقترحات التعاون في مجال النقل البحري المشترك، من حيث تسيير خطوط ملاحية بحرية بين مصر وتونس، أو بين مصر والدول الأوروبية، مرورا بتونس، وكذلك تشجيع التعاون بين الشركات الملاحية في البلدين، لتقديم خدمات شحن والخدمات اللوجستية بين موانئهما، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في هذا المجال، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السلامة البحرية، وتطبيق الاتفاقيات الدولية، والاعتراف بالشهادات المتبادلة والتعاون في مجال التدريب والتعليم البحري.

تبادل الخبرات في المحطات المينائية

وكذلك استعرض الجانبان، سبل تعزيز وتطوير التعاون من خلال المؤسسات المعنية في البلدين، مثل معهد تدريب الموانئ بالإسكندرية، ومعهد التدريب البحري في تونس، والتعاون لوضع آلية بين الإدارات البحرية المعنية بالنقل البحري بين البلدين، لتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، فضلا عن تبادل الخبرات فيما يتعلق بتشغيل المحطات المينائية المختصة في الحاويات وبضائع الصب وحركه المسافرين والرحلات البحريه السياحيه

ثم استعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك في قطاع النقل البري، حيث أشار وزير النقل المصري، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل للربط مع دول الجوار والدول العربية، حيث يوجد ربط بري بين مصر والأردن والعراق، من خلال شركه الجسر العربي وكذا يوجد ربط بين مصر والسودان عن طريقه المنافذ الحدودية مثل أرقين وقسطل والربط البري مع ليبيا عن طريق منفذ السلوم البري الجاري تطويره

وتباحث الجانبان في التعاون المشترك في قطاع النقل السككي، وجرى التأكيد على ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين عام 2005، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل التونسية لزيادة شبكة السكك الحديدية، ورغبتها في تبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أنّ إمكانات وزارة النقل ستخدم التعاون المشترك، لافتا إلى تنفيذ خطة شاملة لتحديث 10,000 كيلو متر سكة الحالية، وإضافة 2000 كيلومتر سكة من خلال إنشاء شبكة القطارات الكهربائية السريعة.

كما شهد اللقاء مناقشة التعاون في مجال المواد الجافة والمناطق اللوجيستية بين الجانبين، وضرورة التعاون المشترك وتبادل الخبرات، حيث أكد وزير النقل المصري، ترحيبه بالتعاون في هذا المجال المهم.

ولفت إلى أنّه جار تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف، والذي قارب على الانتهاء، لافتا إلى أهمية الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الكبيرة في المساهمة في زيادة حركة التداول في الموانئ البحرية، وزيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ البحرية، وجرى الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لسرعة التعاون في مختلف قطاعات النقل، بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.