وزير النقل يطلع على مستجدات تطوير طريق وادي «النطرون-العلمين»: الجودة أولوية

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري جولة تفقديه لمتابعة مشروع تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم الجاري تنفيذه ضمن المشروع القومي للطرق.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، والتي تمثل شرايين حياة وتنمية وتنفيذ خطة شاملة لإستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية بالإضافة إلى المحاور والكباري وتمهيد الطرق بشكل يتناسب مع الجمهورية الجديدة، للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال، واختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري .

يشمل المشروع رفع كفاءة الطريق القائم وتطوير الطريق ليصبح بعدد 8 حارات في كل إتجاه 5 حارات رئيسي و٣ حارات خدمة خرساني في اتجاه القاهره و ٣ حارات خدمه أسفلت في اتجاه العلمين بدلاً من الوضع الحالي 3 حارات بكل اتجاه مع وجود طريق خدمة بطول 90كم بإتجاه العلمين فقط وتبلغ تكلفه المشروع الإجمالية 5715.1 مليون جنيه .

كما إطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بمعدلات تنفيذ10 كباري دوران للخلف و 4 كبارى سطحية سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطوير الطريق .

ثم تفقد الوزير مشروع كوبري الحمام السطحي وكوبري السكه الحديد والذي يتضمن انشاء كوبري أعلى ترعة الحمام بطول ٣٠ متر وعرض 45 متر بواقع ٥ حارة مرورية لكل إتجاه وإنشاء كوبري السكة الحديد بطول ٦٥٠ متر وعرض ٣٠ متر بواقع ٣ حاره مرورية لكل اتجاه .

ووجه وزير النقل بان يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وان يتم تكثيف العمل على مدار الساعه و الإنتهاء من المشروع في الموعد المخطط خاصة مع الأهمية الكبيرة لتطوير الطريق للمساهمة في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والساحل الشمالى، وتسهيل عملية نقل العمالة من القاهرة والدلتا وشمال الصعيد إلى المناطق السياحية بالساحل الشمالى، وهو ما يعد عامل جذب للسياحة والتى تعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.