وزير النقل يبحث فرص الاستثمار المتاحة مع وفود 10 شركات بريطانية

التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اليوم الخميس، وفود 10 شركات بريطانية متخصصة في مجال الطرق والبنية التحتية والاستشارات الهندسية والطاقة والبيئة، بحضور ممثلي الغرفة المصرية البريطانية ورؤساء النقل البحري والسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل، واستعرض عدد من الشركات نبذة عن مجال تخصصها وإمكاناتها الفنية وخبراتها السابقة في العمل في السوق الأوروبية والدولية، مبدية رغبتها في التعاون مع وزارة النقل في المجالات المختلفة كل في تخصصها، خاصة مع النهضة الكبيرة التي يعيشها هذا القطاع.

ومن الشركات التي حضرت اللقاء: «SRS» للسكك الحديدية، «Gleeds» وهي استشارية مستقلة في مجال العقارات والبناء، «Acteon» العاملة في مجال النقل البحري، مجموعة «ASGC» المتخصصة في الإنشاءات، «Mott McDonald» المتخصصة في الاستشارات التي تعمل في البنية التحتية الذكية والإدارة الهندسية للطرق السريعة والجسور والموانئ وتخطيط النقل والأنفاق، «IT Transport» المتخصصة في مجال نقل تكنولوجيا المعلومات واحتياجات النقل والبنية التحتية.

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تصنيع مشروع المونوريل في لندن

أكد «الوزير» أن هناك تعاون كبير مع كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال النقل مثل «سيمينز والستوم وتاليس وهيرنكنشت» وغيرها من الشركات العالمية، وأن وزارة النقل خلال الفترة الماضية استقبلت وفود شركات عالمية من ألمانيا وفرنسا، أبدت اهتماما كبيرا بالتعاون المشترك في شتى مجالات النقل، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، ومجال النقل في مصر يشهد طفرة هائلة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هذا القطاع به العديد من الفرص الاستثمارية.

ولفت إلى أن هناك تعاون حالي مع بعض الشركات والمؤسسات البريطانية، إذ أن مشروع المونوريل يتم تصنيعه في مدينة ديربي بلندن وبتمويل من هيئة تنمية الصادارت البريطانية، موضحا أنه يتطلع لمزيد من التعاون مع الشركات البريطانية في كافة مجالات النقل، ومنها السكك الحديدية خاصة أن نظيرتها البريطانية هي الأولى في العالم وتليها المصرية.

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فرص استثمارية واعدة

قال وزير النقل، إن هناك فرص استثمارية واعدة في هذا المجال من الممكن أن تشكل نموذجا ناجحا للتعاون المشترك، مثل إدارة وتشغيل خطوط نقل البضائع والورش وتحديث الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية، خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير هذا القطاع، مشيرا إلى الجوانب الأخرى التي يمكن التعاون المشترك فيها، تتمثل في: مجالات النقل البحري عن طريق إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع وإنشاء السفن التجارية، ومجال الموانئ الجافة الذي يضم العديد من من الفرص الاستثمارية خاصة أن مصر تنشئ شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، للمساهمة في زيادة حركة التداول والتجارة في الموانئ البحرية.

وأضاف أن إنشاء مصانع لقطع الغيار الخاصة بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق وكافة وسائل النقل، من الممكن أن يشكل مجالا هاما للتعاون المستقبلي، لافتا إلى عقد لقاءات مكثفة بين وفود الشركات البريطانية والمختصين في وزارة النقل وهيئاتها التابعة لبحث أوجه التعاون المستقبلي حسب أولويات وزارة النقل.