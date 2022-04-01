وظائف خالية لراغبات الحصول على عمل بمرتبات عالية.. اعرفي التفاصيل

بعد الانتهاء من سنوات الدراسة والحصول على شهادة المؤهل الدراسي، يبدأ الخريجون في البحث عن وظائف خالية في مختلف المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، وتعاني الإناث كثيرا في الحصول على فرصة عمل مناسبة لهم، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة توفر الكثير من فرص العمل للفتيات، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف للإناث، بمرتبات عالية وحوافز وتأمينات اجتماعية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل اليوم المفتوح للتوظيف، وتفاصيل الوظائف الخالية التي يتم توفيرها في الملتقى التوظيفي، لذلك توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للتقديم للوظائف، وتفاصيل الملتقى التوظيفي، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

تنظم وزارة الشباب والرياضة والادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة «توظيف مصر» اليوم التوظيفي المفتوح لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر يوم الثلاثاء الموافق 19 إبريل من عام 2022، ليكون ذلك بداية من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- منسقة فعاليات.

- ميدانية.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في فرع ههيا بمحافظة الشرقية.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف من الإناث فقط.

- القدرة علي العمل الميداني.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط على الأقل.

- أن تكون الفتاة المتقدمة للوظائف لديها القدرة على إقناع الآخرين.

الحقوق والمميزات

- تمنح المؤسسة للعاملين مرتبات ثابتة بالإضافة إلى الحوافز.

- توفر المؤسسة للعاملين تأمينات اجتماعية وتأمين صحي للعاملين.

- كما تمنح المؤسسة للعاملين فرص للترقي.

وعلى الراغبين في الحصول على الوظائف التوجه لفرع ههيا في شارع أحمد عرابي بجوار مدرسة ههيا الثانوية العسكرية بنين، يوم الثلاثاء الومافق 19 أبريل من عام 2022، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.