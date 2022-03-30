وظائف خالية في أحد البنوك بمرتبات عالية.. اعرف الشروط المطلوبة

تعد الوظائف الخالية في البنوك المختلفة من أكثر الوظائف التي يبحث عنها الشباب، وخصوصا هؤلاء خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، لذلك تحرص عدد من البنوك على توفير فرص عمل للشباب بشكل دائم، وأعلن بنك المشرق عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن عدد من الوظائف الخالية للعمل في فروع البنك المختلفة.

وأوضح البنك في إعلانه عن الوظائف الخالية تفاصيل تلك الوظائف، لذلك نقدم من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للوظائف الخالية ومسئوليات تلك الوظائف، وفق الحساب الرسمي للبنك، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة المصرفية والمالية ذات الصلة.

- المعرفة السليمة بتقنيات الاكتتاب الائتماني وتحليل المخاطر.

- فهم قوي للأرباح والخسائر وتطوير التسويق عبر مراحل دورة حياة المنتج المختلفة.

- الإلمام بعمليات البنك والمبيعات وبيئات الدعم والتركيز القوي على العملاء.

- فهم جيد وتقدير لمفاهيم المنتجات المصرفية الإسلامية.

مسئوليات الوظائف

- مساعدة مالك المنتج المركزي ومالك المنتج أو الأصول والتجارة في زيادة الربح والخسارة «الإيرادات، وتكاليف المخاطر، وصافي الربح» وأصول منتجات الأصول المصرفية للأعمال.

- مسؤول عن زيادة الحصة السوقية لمنتجات الأصول من خلال تعميق العلاقة بين العملاء الحاليين وتطوير منتجات جديدة لخلق قيمة معززة للعملاء من المشرق (قرض الأعمال، والقرض الشخصي للعاملين لحسابهم الخاص، والسحب على المكشوف، و TWC، وبطاقات الائتمان التجارية، والمنتجات المضمونة - التقليدية و اسلامي).

- إدارة الأرباح والخسائر لقطاع SE (تشمل المنتجات قروض الأعمال والقروض الشخصية للعاملين لحسابهم الخاص والسحب على المكشوف للتاجر ورأس المال العامل والتجارة وبطاقات العمل والقرض لأجل (التقليدي والإسلامي).

- تحديد الفرص في مجال الخدمات المصرفية للأعمال وتطوير منتجات أصول جديدة (مضمونة وغير مضمونة) لزيادة حصتها في السوق وتنويع المحفظة لتحقيق ربحية مستدامة للأعمال.

- ضمان نمو مربح لمحفظة الأصول من خلال سياسة ائتمانية سليمة وإدارة المحافظ ومراقبة الأسعار.

- ريادة الفكر نحو الابتكار من خلال إطلاق ميزات جديدة ومتغيرات ونماذج مالية وتعزيز الميزات الحالية ودفع تطوير المنتج بشكل عام.

- التأكد من أن قنوات التسليم مدربة ومجهزة جيدًا لتسليم المنتج حسب شريحة العميل.

- تحديد وتحديد فرص البيع المتقاطع داخل قاعدة العملاء من خلال تطوير نماذج الميل بمساعدة فريق التحليلات لزيادة مؤشر تغلغل المنتج والإيرادات لكل عميل.

- تحديد وتنفيذ حملات التسويق ومسابقات الموظفين لدفع نمو حجم الأعمال المتزايد لتحقيق الأهداف والربحية المستدامة لمحفظة الأصول.

- يخطط وينفذ أبحاث السوق حسب الضرورة (على سبيل المثال ، تحليل المنافسين ، والاتجاهات حسب القطاع الفرعي ، مثل القطاعات والصناعة)التأكد من جاهزية المراجعة للوحدة.