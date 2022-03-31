وظائف خالية في بنك أبو ظبي الأول لخريجي الحقوق والتجارة

وظائف خالية كثيرة وفرص عمل مختلفة ومتنوعة في الكثير من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة يبحث عنها الخريجون من الشباب، وخصوصا هؤلاء الذين تخرجوا من كليات التجارة، والمعاهد العليا التي تعادلها في الشهادات، ما يجعل البنوك تحرص على الإعلان عن وظائف خالية بين الحين والآخر، وأعلن بنك أبو ظبي الأول عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن» عن وظائف خالية للعمل في فروعه المختلفة.

وأوضح البنك في إعلانه عن الوظائف الخالية وتفاصيلها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف بنك أبو ظبي الأول، ومسؤوليات الوظائف المعلن عنها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- يجب أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلاً على درجة البكالوريوس في مجالات محاسب قانوني أو ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) أو أي درجة أو دبلومة مالية أخرى ذات صلة.

- أن يكون لديه 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في القطاع المصرفي مع 7 سنوات على الأقل في مناصب مماثلة من المسؤوليات الإدارية المتزايدة تدريجياً في وظيفة الائتمان.

مسؤوليات الوظائف

- الغرض من الوظيفة هو إعداد ومراجعة وتقديم التوصيات المناسبة للتسهيلات الائتمانية لمجموعة من عملاء الشركات.

- الدور يستلزم أيضا الامتثال لجميع سياسات الائتمان والمبادئ التوجيهية.

- القيام بتوجيه فريق من المحللين للتأكد من إجراء تحليل ائتماني قوي والحصول على الموافقات المناسبة داخل البنك في الوقت المناسب.

- إكمال عملية العناية الواجبة للصفقات المحتملة بالتعاون مع فرق التغطية أو المنتج والتأكد من تحديد عوامل الخطر الناشئة والتي يتم تناولها من خلال جداول الشروط التي طورها فريق المنتج.

- تقديم ملاحظات أولية في مرحلة GLM وتأكد من اتباع معايير قبول المخاطر المناسبة وإرشادات CIB GCP كجزء من عملية الموافقة على GLM.

- تقديم المشورة لمديري العلاقات بشأن عوامل الخطر المرتبطة بالمعاملات المعقدة، والبنود الضرورية للتخفيف من هذه العوامل.

- يضمن توافر المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب لرئيس الائتمان أو رئيس الوحدة لاتخاذ قرارات الائتمان.

- المشاركة في علاقات العملاء الكبيرة والمعقدة من خلال زيارات العملاء أو المكالمات الجماعية كجزء من بدء المعاملات ومراقبتها.

- توجيه إدارات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار أو الخدمات المصرفية العالمية أو تمويل الشركات بطرق مختلفة للاستخدام الأمثل للتسهيلات الائتمانية من قبل العملاء من الشركات دون المساومة على جودة الائتمان.

- التنسيق مع الأطراف الداخلية (CAD ، القانونية ، إلخ) لتقديم إرشادات بشأن تقييم المخاطر، وتصنيف المخاطر والتوثيق.

- ضمان دقة البيانات التي يتم تقديمها إلى مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الإدارة العلياالحصول على معلومات دقيقة وحديثة وتحديث أنظمة المخاطر (نماذج تصنيف المخاطر / TOAs ، إلخ) التي تسمح بتحديد دقيق لملفات أو تصنيفات المخاطر في جميع فئات الأصول.

- التوصية بإدخال تعديلات على سياسة البنك الائتمانية وإجراءاته ونماذج تصنيف المخاطر ومذكرات الائتمان ومعايير المخاطر وما إلى ذلك بناءً على تجربة الإقراض ومزايا السوق لضمان توافقها مع استراتيجية وسياسة المخاطر العامة للبنك.