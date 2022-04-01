وظائف خالية في بنك «QNB» لدارسي المجال المصرفي.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلن بنك «QNB» عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية للعمل في فروع البنك المختلفة، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات وأصحاب الخبرة في مجال لعمل المصرفي، إذ تعد وظائف لبنوك من اكثر الوظائف التي يبحث عنها الشباب بشكل دائم ومستمر، وبمجرد التخرج من الكلية والحصول على شهادة التخرج.

وحدد البنك التفاصيل الخاصة بـ الوظائف الخالية في إعلانه ذلك، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للعمل في وظائف بنك QNB، ومسئوليات الوظائف والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية حاصل على شهادة المدرسة الثانوية أو دبلوم الكلية أو درجة جامعية.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية لديه خبرة من عامين إلى 3 سنوات خبرة كمساعد إداري في مكتب قانوني أو بيئة مماثلة.

مسئوليات الوظائف

- يتلقى عدد كبير جدًا من خطابات مصرف قطر المركزي أو المحكمة يوميًا عبر البريد الإلكتروني كملف PDF واحد، وتقسيم كل حرف في ملف PDF منفصل، وإعادة التسمية والحفظ في المجلد ذي الصلة.

- تلقي رسائل مادية من الشرطة أو GAMA أو أطراف ثالثة من خلال التسليم باليد أو عن طريق البريد الخارجي أو الداخلي، ومسحها ضوئيًا وإعادة تسميتها وحفظها بتنسيق PDF في المجلد ذي الصلة.

- استلام رسائل رد فعلية من فريق التقاضي موجهة إلى مصرف قطر المركزي أو المحاكم أو الآخرين، ثم مسحها ضوئيًا وإعادة تسميتها وحفظها بتنسيق PDF في المجلد ذي الصلة.

- تلقي رسائل بالبريد الإلكتروني من فريق التقاضي موجهة إلى مصرف قطر المركزي أو المحاكم أو الآخرين، وإعادة تسميتها وحفظها بتنسيق PDF في المجلد ذي الصلة.

- تحديث التقرير الداخلي يوميًا بالتفاصيل الكاملة للرسائل المذكورة أعلاه وأدناه.

- إصدار تقرير أسبوعي بالمسائل المعلقة.

- استقبال وإرسال بريد داخلي وخارجيا.

- مسح المستندات المستلمة بالبريد وأرسلها إلى الموظفين المعنيين.

- تقديم المستندات الأصلية التي تم استلامها عن طريق البريد في الملفات المادية ذات الصلة.

- قم بالمتابعة مع غرفة البريد للحصول على دليل على تسليم أو إرسال رسائل معينة عن طريق البريد الإلكتروني.