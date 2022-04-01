قبل ساعات من بداية شهر الصوم.. الإفتاء توضح طرق ثبوت هلال رمضان

يفصل العالم الإسلامي عن بداية شهر رمضان 2022، رؤية الهلال، المقرر استطلاعه من قبل دار الإفتاء المصرية عقب صلاة مغرب اليوم، ويسعى المسلمون إلى اغتنام فضل هذا الشهر الكريم، بالعبادات وتلاوة القرآن والصيام وغيرها من أعمال الخير.

رؤية هلال رمضان

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن ثبوت بداية شهر رمضان، شأنه كشأن باقي الأشهر الهجرية، يتم من خلال رؤية الهلال في السماء، وفقا لمنشور الدار على صفحتها الرسمية عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ردا على تساؤلات المسلمين.

وأكدت الدار أن رؤية الهلال تتم بعد مغرب اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، فإذا كان الهلال موجودا في السماء، حينها يبدأ شهر رمضان، أما إذا لم يظهر، فيجب إتمام شعبان 30 يوما، مشيرة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ»، أي أن نفس الطريقة تتبع لإثبات بداية شهر شوال.

الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية

وأكدت دار الإفتاء أن لرؤية الهلال أصول، وتأتي الرؤية البشرية على رأسها، حيث أنها هي المقصودة شرعا، إلى جانب الحساب الفلكي، ولكن لا يكون الاعتماد الكامل على الحسابات الفلكية، حيث أوضحت أن الحساب الفلكي يؤخذ به في نفي إمكانية ظهور الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، فلا يعتمد عليه في الإثبات.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه حال نفي الحسابات الفلكية إمكانية رؤية الهلال، لا تقبل في هذه الحالة شهادة الشهود برؤيته، وهذا لأن الواقع العلمي يكذبهم، ولهذا تم الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية والعلوم الصحيحة، سواء كانت تجريبية أو عقلية، مؤكدة أن هذه هي الطريقة التي اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية.