القابضة للمياه: صيانة دورية لجميع المحطات استعدادا لشهر رمضان

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن خطة الشركات استعدادا لشهر رمضان المعظم، وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّ الشركات رفعت درجة الاستعداد استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم وفصل الصيف مراعاة لزيادة معدلات الاستهلاك، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة.

الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي

ووجه المهندس ممدوح رسلان في بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير خطوط وشبكات الصرف ومتابعة خطط التطهير التي تنفذها كل شركة بنطاق كل محافظة تزامنا مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

أهمية الحفاظ على المياه والاستخدام الرشيد

وطالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في البيان المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، والاستخدام الرشيد وعدم الإسراف، ووجهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى البيان عددا من النصائح بشأن كيفية الحفاظ على المياه وصيانة الأدوات الصحية وإصلاح التسريبات المنزلية عبر صفحتها على موقع الفيس بوك بعنوان «كل نقطة بتفرق».