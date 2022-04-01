سيدات أعمال اتحاد الغرف التجارية: نعمل على محو أمية المرأة الرقمية

أكدت الدكتورة دينا ياقوت، رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية التوسع في الخدمات التي تقدمها اللجنة للسيدات وخريجي الجامعات من خلال إقامة المشروعات بهدف دمجهن في الاقتصاد الرسمي.

واستعرضت «ياقوت»، خلال اجتماع اللجنة، استراتيجية الأشهر المتبقية من عام 2022 والتي تركز على التوسع في برامج تمويل المرأة وتدريبها على إقامة المشروعات بجميع المحافظات بالتعاون مع كافة الجهات إلى جانب محو أمية المرأة الرقمية فى ظل التحول الرقمي الذى تطبقه الدولة حاليًا والتعريف بالفاتورة الضريبية وكيفية التعامل بها ومساعدة السيدات في إدارة مشروعاتهن.

الارتقاء بمستوى المرأة من خلال مشروعات تنموية

وأضافت أن اللجنة نفذت العديد من الأنشطة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المرأة من خلال الاجتماع مع المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومحمد العشماوي نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي وتوقيع بروتوكول مع البنك لمنح قرض مستورة والمشاركة في المبادرات المجتمعية التابعة لحياة كريمة والمشاركة في مؤتمر ريادة الأعمال «هي تستطيع»، بالجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى.

وأشارت إلى مناقشة واستعراض قرض مستورة المقدم من بنك ناصر للمرأة المعيلة وتنفيذ مبادرة «ارفع علم بلدك»، في مدارس الطور بجنوب سيناء وتوزيع الأدوات المدرسية على الطلاب غير القادرين والمشاركة فى افتتاح معرض أهلاً رمضان بطور سيناء، لافتة إلى أن اللجنة وزعت عدد 400 شنطة رمضان على أهالي المحافظة.

وأكدت رانيا الشيمي، ممثل اللجنة العامة بالإسكندرية، أن اللجنة شاركت في معرض «بداية» لذوي الهمم واستضافت الجلسة الجلسة التعريفية المقدمة من الأمم المتحدة في مسابقة مشروعات الشباب ضمن برنامج Goals 17 إلى جانب الاجتماع مع المهندس محمد صلاح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية لاستعراض خدمات الجهاز وبحث سبل التعاون المشترك.

كما استعرضت نهلة زلط ممثل اللجنة العامة بمحافظة الشرقية جهودها بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية بقريتي «صان الحجر والبنا»، بمركز ههيا، حيث تم تأهيل عدد من المنازل وتوصيل المياه لقرية البنا وحصر سيدات الأعمال الراغبات في إقامة مشروعات أو التوسع في مشروعات قائمة ودخولهن في الاقتصاد الرسمي من خلال استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.