الغرف التجارية: استقرار الأسمنت وسعر جديد لطن حديد التسليح اليوم

شهدت سوق مواد البناء تباينا سعريا اليوم الجمعة 1-4-2022 وسط هدوء الطلب بمختلف المحافظات، ليستقر سعر بيع طن الأسمنت فيما تحرك سعر طن حديد التسليح وفقا لإعلان عدد من الشركات عن أسعارها بداية الشهر الجاري.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إنّ السوق شهد اليوم استقرارا في أسعار الأسمنت وسط هدوء الطلب، فيما أعلن عدد محدود من شركات الحديد عن الأسعار الجديدة لطن حديد التسليح لافتا إلى أن باقي الشركات ستعلن عن أسعارها الجديدة تباعا وسط ترقب التجار والمستهلكين.

الأسعار الجديدة لطن حديد التسليح

وسجل سعر طن الحديد، اليوم سعر 20.970 لحديد بشاي، تسليم أرض المصنع، فيما سجل سعر حديد المصريين «أطوال ولفائف»، 19900 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة، كما بيع طن حديد السويس للصلب «أطوال ولفائف»، بسعر 19900 شاملا ضريبة القيمة المضافة.

فيما لم تعلن شركة عز وعدد من شركات الدرفلة حتى هذه اللحظة عن أسعارها ليباع طن حديد عز بـ 17 ألف جنيه للمستهلك والمراكبي للصلب بسعر 17950جنيه شامل الضريبة وتسليم أرض المصنع.

ووفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية، سجل سعر طن المواد الخام للحديد الأسعار الآتية:

- سعر خام الحديد: 158.8 دولار لكل طن.

- «البيليت» يباع بسعر 835 دولارا لكل طن.

- سعر حديد التسليح: 960 دولارا لكل طن.

- سعر لفائف الأسلاك: 850 دولارا لكل طن.

- سعر المسطحات 895 دولارا لكل طن .

- خردة الصلب بسعر 648 دولارا لكل طن .

- النحاس يباع بسعر 10367.50دولار

فيما سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 1-4-2022، استقرارا وجاءت الأسعار كالتالي:

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» وأسمنت المعلم ووادي النيل بسعر 1350 جنيها.

- أسمنت المخصوص 1390 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1470 جنيها.

- سجل سعر أسمنت حلوان 1380 جنيها.

- أسمنت السويدي 1430 جنيها.

- أسمنت المسلة والعسكري 1340 جنيها.