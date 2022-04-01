وزير القوى العاملة يتابع إجراءات صرف مستحقات ورثة مصري توفي في إيطاليا

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو في إيطاليا استحدث آلية جديدة لمساعدة ورثة العاملين في الحصول علي مستحقاتهم التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية «الأنبس»، وذلك من خلال قيام القسم القنصلي بإخطار المكتب آليا فور ورود حالات الوفاة إليه.

وأشار الوزير إلي أن هذه الآلية تمكن المكتب من المبادرة لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفين فور حدوث حالات الوفاة، لحفظ حقوقهم من السقوط بالتقادم، ومساعدتهم في الحصول عليها بأسرع وقت ممكن بعد إرشادهم إلى استيفاء الأوراق والإجراءات المطلوبة لذلك، على نحو يزيد من رضا المواطنين، ويرعى مصالحهم، ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

بدء إجراءات صرف مستحقات مصري توفي في إيطاليا

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير تلقى تقريراً بذلك من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى نتائج تفعيل هذه الآلية عبر قيام المكتب بالتواصل الفوري مع هيئة التأمينات الإيطالية لبحث المستحقات التأمينية لورثة المواطن «م.م.أ»، من محافظة الدقهلية المتوفى بتاريخ 10 مارس 2022 بمدينة بياتشنسا الإيطالية، وذلك فور ورود بيانات حالة الوفاة إليه.

وأكد الملحق العمالي بميلانو أن المواطن المذكور كان منتظماً في سداد الاشتراكات التأمينية، وفي هذا الشأن أفادت هيئة التأمينات بتوافر شروط حصول الورثة على المعاش.

وبناء علي توجيهات السفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام مصر في ميلانو، تم التواصل مع ذوي المتوفى وإخطارهم بذلك، وإرشادهم إلى الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش، الأمر الذي خلق انطباعا إيجابيا لديهم بشأن سرعة بحث مستحقاتهم التأمينية والتواصل معهم في هذا الصدد، وجاري المتابعة مع الورثة ومساعدتهم في الحصول على كافة مستحقاتهم.