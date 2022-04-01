طقس كفر الشيخ اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة واستقرار الأحوال الجوية

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، طقسا معتدلا وتحسنا كبيرا في الأحوال الجوية، وذلك عقب وجود شبورة مائية أمس وعدم استقرار الأحوال الجوية بشكل نسبي، بالإضافة إلى سطوع الشمس على مختلف مناطق المحافظة، خاصة الشمالية التي شهدت سقوط أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين.

ووفقا لما أوضحه مصدر في غرفة العمليات ومركز الأزمات بديوان عام كفر الشيخ، فإن حركة الصيد شهدت اليوم خروج عشرات المراكب الصغيرة من ميناء الصيد بالبرلس عقب تزويدها بالوقود ومستلزمات الصيد، وذلك استعدادا للإبحار في رحلات صيد.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن ما يقرب من 210 مراكب، خرجت للبحث عن رزقها بالإضافة المراكب الصغيرة في بحيرة البرلس التي تمتد لعشرات الكيلو مترات بدءًا من البرلس انتهاءً بسيدي سالم.

استمرار انعقاد غرفة العمليات بكفر الشيخ

وحرصت إدارة ميناء الصيد بالبرلس على إرسال الإرشادات الخاصة بالملاحة للصيادين، عقب الاطمئنان على سلامة المراكب والطواقم التي ستبحر، خاصة في رحلات الصيد طويلة الأمد التي تمتد لشهر أو أكثر، وناشدتهم بالالتزام بالتعليمات حفاظا على حياتهم من المخاطر التي ربما يتعرضون إليها في البحر.

كما تستمر غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية في الانعقاد بشكل مستمر لمواجهة أي تغيرات قد تحدث في الأحوال الجوية، خاصة مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة غدًا أول أيام شهر رمضان الكريم، وطالبت الغرفة الرئيسية بسرعة الإبلاغ عن أي أعطال قد تحدث في المرافق لضمان سرعة تحرك الجهات المعنية.