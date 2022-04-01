محمد ياسين: آسر ياسين دفعني لتقديم الأفضل في مسلسل suits بالعربي

أعرب الفنان محمد ياسين عن سعادته لانطلاق مسلسل «suits» الذي يخوض به النجم آسر ياسين السباق الرمضاني المقبل 2022، والذي من المقرر أن يبدأ عرض الحلقات الأولى منه غدًا السبت عبر القنوات الفضائية.

وأكد محمد ياسين، خلال بيان صحفي، أنه من المحظوظين بالعمل مع النجم آسر ياسين والذي جمعته به مشاهد ممتعة داخل أحداث المسلسل منذ بداية تصوير أول مشاهد المسلسل حتى النهاية، فهو أول الداعمين له في التصوير وبدأ بخلق روح مريحة داخل الكواليس جعلته يبدع ويخرج أفضل ما لديه من طاقات إبداعية في المشاهد التي جمعته به وشجعه بمنتهى الهدوء والرقي وخلق حالة من التفاهم ساعدت في إثارة الأحداث والمشاهد التصاعدية في المسلسل.

تفاصيل شخصية محمد ياسين في suits بالعربي

وأضاف محمد ياسين أن مخرج العمل عصام عبد الحميد ساعده بشكل كبير في شرح تفاصيل الدور وتوجيهاته في العمل، حيث يؤدي دور شخص يُدعى «أسامة» وهو شخصية محورية خلال أحداث المسلسل تتصاعد الأحداث بينه وبين أبطال العمل في إطار درامي مشوق وتحدث بينه وبين الفنان أحمد داود مباراة تمثيلية على مستوى الأحداث، وأكد أنه شخص مجتهد ومريح في التعامل جدًا يدفع الممثل للأفضل.

أبطال suits بالعربي

مسلسل suits بالعربي من بطولة آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وتارا عماد وريم مصطفى ومحمد شاهين والعمل سيناريو وحوار: محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج: عصام عبد الحميد.

أحداث مسلسل suits

المسلسل مأخوذ من مسلسل أمريكي تم عرضه في 2011 تقدم بنفس الفورمات تدور أحداثه حول شاب اسمه مايك روس الشاب الذكي والطموح الذي لم يكمل دراسته الجامعية إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر فيقوم الأخير بتعيينه مساعدًا له في الشركة الكبيرة التي يعمل بها رغم المخاطر الشديدة التي يتعرضان لها لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.