«العفو الدولية» تتهم روسيا باستخدام القنابل العنقودية في أوكرانيا

اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا باستخدام القنابل العنقودية المحظورة خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك الأمر يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وفقًا لما أفادت به قناة «العربية».

«العفو الدولية»: الهجوم على المدنيين يُعتبر جرائم حرب

وقالت المنظمة في تقرير لها، نشرته اليوم، إنها تحققت من ذلك، مشيرة إلى أن ما سمته بـ«تكتيكات الحصار» الذي يستخدمه الجيش الروسي، إلى جانب هجماته العشوائية على المناطق المكتظة بالسكان، أسفر عن قتل الآلاف من المدنيين، وهو الأمر الذي تراه المنظمة غير قانوني، بحسب تقريرها.

وطالبت منظمة العفو الدولية روسيا بضرورة السماح بوصول الإمدادات الإنسانية إلى المدنيين هناك، إلى جانب فتح الممرات الآمنة، وذلك لضمان الإجلاء الآمن للمواطنين الراغبين في مغادرة مناطق الصراع، منوهة أيضًا بأن شن أي هجمات عشوائية تتسبب في مقتل أو إصابة مدنيين يُعد «جرائم حرب»، بحسب قناة «العربية».

الناتو يتهم موسكو باستخدام قنابل عنقودية.. والأخيرة تنفي

يأتي ذلك بعد وقت قليل من اتهامات مشابهة من حلف شمال الأطلسي «الناتو»، والذي أكد على لسان الناطق باسمه جينز ستولنبرج، أن موسكو استخدمت «القنابل العنقودية» المحظورة دوليًا في أوكرانيا، وهو الأمر الذي نفته روسيا مرارًا وتكرارًا، مؤكدة أنها لم تستخدم تلك الأنواع من الذخائر خلال العملية العسكرية في أوكرانيا أبدًا.

موسكو تتعرض لأول هجوم أوكراني على مدينة روسية

وفي السياق، أعلنت العديد من المواقع الروسية عن تعرض موسكو لأول هجمة جوية أوكرانية على مدينة «بيلجورد»، الروسية، منذ بدء العملية، مشيرة إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يناقش مع مجلس الأمن القومي، إجراءات إضافية لمنع حدوث أي تهديدات أمنية داخلية أخرى.

وبدوره، علق الكرملين على تلك الهجمات التي استهدفت مستودعًا للوقود بالمدينة، محذرًا من أنها قد تؤثر على مواصلة محادثات السلام مع كييف، موضحًا أن الحادث أسفر عن إصابة اثنين من العمال، وأن السلطات تسعى حاليًا لاحتواء الخسائر الناتجة عن ذلك الهجوم، بحسب «سكاي نيوز».