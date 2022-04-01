الدفاع الروسية: تدمير 205 طائرات ومروحيات أوكرانية منذ بداية الحرب

أعلنت وزراة الدفاع الروسية، عن حصيلة العملية العسكرية في أوكرانيا منذ بداية الحرب، موضحة أن قواتها تمكنت من تدمير 205 طائرات ومروحيات أوكرانية، بحسب ما نشرته وكالة «روسيا اليوم» الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل.

قصف 52 منشأة عسكرية أوكرانية و5 مستودعات للذخيرة

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي، تمكن من قصف 52 منشأة عسكرية أوكرانية، فيما أغلقت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، الضواحي الشمالية لمنطقة «كريمينايا» والشرقية لـ «ميتيلكينو»، وفقا للوكالة الروسية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى تدمير مستودع للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة، إلى جانب خمس مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية في «بوغوسلافسكي وكريستيش وريزنيكوف وفيليكايا نوفوسيلكا»، كما تمكن الجيش الروسي من إسقاط مروحية أوكرانية من طراز «مي-8»، و8 مسيرات في مناطق مختلفة.

وبحسب «روسيا اليوم»، فإن القوات الروسية أعلنت في بيانها اليومي لليوم الجمعة، عن تدميرعربتان قتال مشاة أوكرانيتين، فضلا عن بطارية مدفعية، مشيرة إلى أن القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، أغلقت الضواحي الشمالية لمنطقة «كريمينايا» والشرقية لـ «ميتيلكينو»، كما قتلت 40 شخص ممن أسمتهم بالنازيين الجدد، تابعين للواء المشاة الآلي رقم 57.

الجيش الأوكراني يعلن السيطرة على 11 منطقة

وعلى جانب آخر، فقد أعلن الجيش الأوكراني، في وقت سابق، عن سيطرته على 11 منطقة في «خيرسون»، موضحاً أن تلك المناطق هي «نوفوفورونتسوفكا - مالا شيستيرنيا - نوفوهريفكا - توبولين - كنيازيفكا - كراسنيفكا - سفوبودن - كاميانكا - بريهريا - كوتشوبيفكا - اورلوف»، وفقا لبيان للقوات المسلحة الأوكرانية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ37، وسط مزيد من الاقتتال والصراع من الطرفين، فيما لاتزال محاولات الوساطة والضغط على روسيا للتراجع عن عمليتها العسكرية مستمرة.