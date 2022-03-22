الكرملين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطة المحددة

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطة المحددة لها، ولم يعتقد أحد أنها تستمر ليومين فقط، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

وأوضحت الرئاسة الروسية، أن الهدف الرئيسي من عملية ماريوبول هو القضاء على كل الوحدات القومية الأوكرانية.

اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون

وأفادت الرئاسة الروسية، بأنه جرى اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون ناقش المفاوضات الروسية الأوكرانية.

ودخلت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، الثلاثاء، يومها السابع والعشرين، وسط عقوبات فرضتها الدول الغربية على روسيا، فيما تجري مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني لم تثمر عن نتائج حتى الآن، وأعلنت روسيا أنها تلجأ للسلاح النووي حال تهديد وجودها.