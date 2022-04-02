مواقيت الصلاة اليوم السبت 2-4-2022 بمحافظات مصر

مع بداية شهر رمضان الكريم، يبدأ الكثيرون يبحثون عن مواقيت الصلاة الخاصة بالفروض الخمسة بشكل يومي، وخصوصًا موعد آذان الفجر للتوقف عن تناول الطعام والشراب، وموعد آذان المغرب لمعرفة موعد الإفطار، فضلا عن حرصهم على متابعة مواقيت الصلوات حتى يتم أداء الفرائض في مواعيدها، دون أن يكون هناك تأخير منهم.

وسعيًا من جريدة «الوطن» توفير ما يحتاج إليه المواطنون بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر اليوم السبت الموافق أول يوم في شهر رمضان 2022، والموافق أيضًا 2 من شهر أبريل، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:15

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59

- موعد أذان العصر: الساعة 03:30

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:14

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:23

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:19

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:04

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:20

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:40

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:15

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:00

- موعد أذان العصر: الساعة 03:32

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:15

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:35

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:19

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59

- موعد أذان العصر: عند الساعة 03:29

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:13

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:29

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:18

- موعد أذان الظهر: عند الساعة 11:57

- موعد أذان العصر: الساعة 03:26

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:11

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:27