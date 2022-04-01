أخصائية أمراض نساء وتوليد: يجب على المرضعات استشارة الطبيب قبل الصيام

قالت الدكتورة أمل عبدالحي، أخصائي أمراض النساء والتوليد، ومدير الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة، إن السيدات المرضعات اللاتي يرغبن في صيام شهر رمضان المبارك خلال الأيام المقبلة يجب عليهن استشارة الطبيب المختص، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من عدم تأثرهن بالصيام مما يؤثر على صحة الطفل.

عمل فحوصات طبية

وأضافت أمل عبد الحميد، على موقع وزارة الصحة الرسمي، أنه يجب أيضًا على السيدات الحوامل عمل فحوصات طبية وتحاليل ومعرفة وزن الطفل، بالإضافة إلى إخبار الطبيب بنوع عملية الولادة سواء كانت قيصرية أو طبيعية، لتأكد من عدم وجود أي آثار جانبية محتملة على صحة الأم أو الطفل.

استشارة الطبيب فورًا

وتابعت أخصائي أمراض النساء والولادة أن عملية الرضاعة تختلف من أم إلى أخرى، بالإضافة إلى معرفة عملية الرضاعة للأم سواء كانت في الشهور الأولى للطفل أو الطفل تجاوز عمر سنة، لافتة إلى أن الأم في الستة أشهر الأولى بعد الوضع تقوم بإرضاع الطفل رضاعة مطلقة دون تقيد بأي أوقات أو كميات معينة للطفل.

وشددت «عبد الحي»، على أنه يجب استشارة الطبيب فورًا للسيدات اللاتي يرضعن أطفالهن في أول ستة أشهر، ومن المفضل أن تكون المرأة غير صائمة ويستحب الإفطار لتغذية الطفل بكميات مناسبة من اللبن في بداية مرحلة النمو.

وحذرت مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة، الأمهات من خطورة الصيام دون استشارة الطبيب، حيث هذا الأمر يعرض الطفل لبعض الآثار السلبية وتتمثل في «ضعف النمو، البكاء بصورة مستمرة، وجود بعض التغيرات في فترات النوم للطفل»، لافتة إلى أهمية رضاعة الطفل واستشارة الطبيب المختص، وفي حالة تأثير الصوم على الام المرضعة يفضل عدم الصوم.