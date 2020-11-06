بسمة عن إصابتها بكورونا: أهملت في لبس الكمامة وتعلمت الدرس

قالت الفنانة بسمة، إنها لم تكن تود الكشف عن إصابتها بفيروس كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما تتوقعه من لغط قد يُثار بشأن هذا الإعلان، وبسب ما وصفته بـ"القيل والقال"، معترفةً أنها أهملت في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأنها تعلمت من الدرس.

وكتبت بسمة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "للتوضيح بس، مكنتش أفضل أني أعلن عن موضوع الكورونا ده عبر السوشيال ميديا، مش لأي سبب غير لأني عارفة كمية اللغط اللي أخبار زي دي هتعمله، والقيل والقال".

وأضافت: "الحقيقة أنا مبلومش غير روحي في الموضوع ده، لأني أهملت في لبس الكمامة، ودي غلطتي مبلومش عليها حد، تعلمت الدرس، وتعلمت أهمية الإجراءات الاحترازية".

ووجهت الشكر لوزارة الصحة، موضحةً: "وصلتني عن طريق الزميلة والصديقة بشرى رسالة منهم بيعرضوا مساعدتهم بالتحاليل والأدوية، ودي حاجة تطمن جدا، ألف شكر، غير كده بقى، أنا قاعدة مستنية نص الأسبوع بفارغ الصبر عشان أبدا أعمل تحاليل جديدة وتطلع سلبية باذن الله".

وفي وقت سابق، قالت بسمة لـ"الوطن"، إنها أبلغت نبأ إصابتها لكل من تتعامل معهم بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي.

وتابعت: اقتربت من مرحلة الشفاء بعد عودتي من الجونة الثلاثاء قبل الماضي، وعزلت نفسي منذ ذلك الحين.