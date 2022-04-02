على مدار السنوات الماضية، ارتبط الموسم الدرامي بالعرض في شهر رمضان الكريم، إذ تحرص العديد من شركات الإنتاج على تقديم عدد كبير من المسلسلات الدرامية في الشهر الكريم عبر القنوات الفضائية المصرية، ومن أكثر القنوات التي تتصدر المشهد في شهر رمضان، مجموعة قنوات DMC، ما جعل الكثير من الراغبين في مشاهدة المسلسلات يبحثون عن تردد قناة دي إم سي 2022 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على DMC.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم، نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة دي إم سي 2022 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على DMC، التي تأتي كالتالي:

تردد قناة دي إم سي 2022

وحرصت مجموعة قنوات دي إم سي، على تجديد التردد الخاص بها منذ فترة قصيرة، حرصًا منها على جودة الصورة المقدمة، وجاء التردد كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11449.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 على DMC

وحددت قناة دي إم سي المسلسلات الدرامية التي تعرضها عبر شاشتها خلال شهر رمضان بشكل حصري، وجاءت تلك المسلسلات لتتضمن الآتي:

- مسلسل المشوار: من أكثر المسلسلات التي نال البرومو الخاص به إعجاب العديد من محبي الفنان محمد رمضان، والذي يمثل بطولته أمام الفنانة دينا الشربيني، ويتم إذاعته في تمام الساعة 8:10 مساء، وإعادته في تمام الساعة 1:45 صباحًا و2 مساءً.

- مسلسل العائدون: ويشارك في بطولته الفنان أمير كرارة والفنانة أمينة خليل، في أول عمل لهما سويا، ويتم إذاعته في تمام الساعة 10:45 مساء، وإعادته في تمام الساعة 3 صباحًا و4:55 مساءً.

- مسلسل مكتوب عليا: في أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني، يتم عرض مسلسل مكتوب عليا على قناة دي إم سي في رمضان، ويتم إذاعته في تمام الساعة 6:45 مساء، ويتم إعادته في تمام الساعة 6 صباحًا و12:30 مساءً.

- مسلسل راجعين يا هوى: كما يتم عرض مسلسل راجعين يا هوى على قناة دي إم سي، ويأتي المسلسل من بطولة الفنان خالد النبوي ونور وهنا شيحة، ويتم إذاعته في تمام الساعة 9:25 مساءً، ويتم إعادته في تمام الساعة 9 صباحًا.

- مسلسل ملف سري: ويعرض مسلسل ملف سري للفنان هاني سلامة وعائشة بن أحمد، ماجد المصري، دنيا عبد العزيز ونضال الشافعي، في تمام الساعة 11:50 مساءً، ويتم إعادته في تمام الساعة 10:30 صباحاً.