كم عدد ركعات صلاة التراويح والعشاء؟.. «الإفتاء» تجيب

التراويح من السنن المؤكدة خلال شهر رمضان للمسلمين كافة، ويبحث البعض عن عدد ركعات صلاة التراويح والعشاء، بالتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم، وهي سُنَّة مُتَّبعة سنَّها رسول الله بقوله وفعله، بحسب ما رواه أبي هريرة أن رسول الله قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه.

عدد ركعات صلاة التراويح والعشاء

وحددت دار الإفتاء المصرية، في تقرير لها، عدد ركعات صلاة التراويح والعشاء، إذ تكون صلاة التراويح أكثر من 8 ركعات، استنادا إلى أن الترويحة الواحدة بعد 4 ركعات، وإذا تضمنت ترويحتين لزم الأمر أن يكون عدد الركعات 12 ركعة، كما أن الأمة أجمعت على أن صلاة التراويح 20 ركعة من غير الوتر، و23 ركعة بالوتر، وهو معتمد المذاهب الفقهية الأربعة: «الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة».

عدد ركعات صلاة التراويح والعشاء: في المالكية 36 ركعة

كما أوضحت دار الإفتاء أن التراويح في اللغة، يقصد بها جمع الترويحة؛ إذ يقول العلامة ابن منظور في «لسان العرب»: الترويحة في شهر رمضان سميت بذلك؛ لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات، وفي الحديث صلاة التراويح؛ لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين.

كما أضافت الإفتاء أن التراويح في اللغة: جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، تفعيلة منها؛ مثل تسليمة من السلام، مشيرة إلى أن هناك قولا نُقل عن المالكية خلاف المشهور أنها 36 ركعة، ولم تعرف الأمة القول إن صلاة التراويح 8 ركعات إلا في هذا الزمن، موضحة أن سبب الوقوع في تلك المخالفة: «الفهم الخطأ للسنة النبوية، وعدم القدرة على الجمع بين الأحاديث، وعدم الالتفات إلى الإجماع القولي والفعلي من لدن الصحابة إلى يومنا هذا».

وفي هذا الأمر استشهد أصحاب الرأي هذا، بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ حين قالت: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا»، كما قالت رضي الله عنها: «فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي».

صلاة التراويح سُنَّة مؤكدة وليست واجبة

وأجمع الأئمة والعلماء والمذاهب الفقهية على مدارالعصور على أن صلاة التراويح 20 ركعة، وهي سُنَّة مؤكدة وليست واجبة؛ فمن تركها حُرم أجرا عظيما، ومن زاد عليها فلا حرج عليه، ومن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يعد قيام ليل، وليس سنة التراويح.