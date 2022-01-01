عبدالباسط حمودة يفجر مفاجأة: «شريهان كانت بتحب عمر فتحي وبتجري وراه»

فجر الفنان الكبير عبدالباسط حمودة، مفاجأة خلال سهرته مع «الوطن»، احتفالا بقدوم العام الجديد 2022، حينما سئل عن علاقته بالفنان الراحل عمر فتحي الذى رحل عن دنيانا في مثل اليوم من 34 عاما.

عبدالباسط حمودة: عمر فتحي فنان جميل

وروى «حمودة» ذكرياته لـ«الوطن»، قائلا «عمر فتحي فنان جميل رحمة الله عليه، على فكرة شريهان كانت بتحبه وبتجري وراه فى كل مكان بيغني فيه».

وكشف عبدالباسط حمودة عن تجهيزه لأغنية خليجية لكونها اللون الوحيد الذى لم يشدو به حتى الآن، «أنا غنيت كل حاجة، غنيت هندي وكاريوكي، وكل حاجة غنيتها، آخر حاجة بس اللي أنا هعملها إن أنا هعمل أغنية خليجي، يبقى أنا كده غنيت كل حاجة، هعرف الناس إزاي عبد الباسط حمودة يغني خليجي».

عبدالباسط حمودة: أنا غنيت هندي وكاريوكي

كان عبدالباسط حمودة قد أعرب عن سعادته للغناء مع الفنان عمر كمال في أغنية «ضيعنا» التي طُرحت منذ شهر، وقال إن «كمال» هو الذي اتصل به، وطلب منه أن يشاركه في الغناء، ووفر له كل الطلبات التي طلبها.

أغنية «ضيعنا» من كلمات عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسي، وإنتاج فني أحمد موه، ومديري إنتاج أكرم مصطفى وعماد حمدي، ومن إخراج كامبا، واستايلست فريد عادل.

عبدالباسط حمودة يشدو فى مسلسل «الفرح فرحنا»

كما يستعد الفنان عبد الباسط حمودة لطرح أغنيته الجديدة من مسلسل «الفرح فرحنا»، الذي من المقرر أن يُعرض خلال الأيام المقبلة، ويضم المسلسل عددا كبيرا من نجوم الفن المصري، أبرزهم أوس أوس وميرنا جميل وويزو ومحمد ثروت وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول ومن إخراج معتز التوني وتأليف حسين مصطفى محرم.