قائمة مسلسلات رمضان 2022 الخليجية والقنوات الناقلة لها.. منها «دحباش»

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني لعام 2022 وسط حضور عدد كبير من المسلسلات ومنها الخليجية وهنا نقدم قائمة مسلسلات رمضان 2022 الخليجية والقنوات الناقلة لها.

حيث أن قائمة مسلسلات رمضان 2022 الخليجية والقنوات الناقلة لها ستتضمن عددا كبيرا من المسلسلات من بينها مسلسل «دحباش» الذي يشارك في بطولته هيفاء حسين وجاسم النبهان ومحمد جابر وعبد الرحمن العقل ومحمد الصيرفي وماجد مغنى وعدد آخر من الفنانين وسيتم عرض مسلسل «دحباش» على شاشة القناة الكويتية.

قائمة مسلسلات رمضان 2022 الخليجية والقنوات الناقلة لها

وهناك أيضا مسلسل البومب 10 هو الآخر سيتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل والذي يشارك في بطولته جاسم النبهان وعبد الرحمن العقل ومحمد جابر وعبد الإمام عبد الله وهيفاء حسين وعدد آخر من الفنانين.

والمسلسل سيدور في إطار كوميدي حول المشاكل التي يعاني منها الشباب السعودي وسيتم عرضها على شاشة قناة روتانا خليجية.

وينضم إليهم أيضًا مسلسل «عين الذيب» الذي يقدمه سناء بكر يونس وأحمد عيسى ويحيى عبد الرسول وعلي جمعة وماجدة سلطان ويحيى عبد الرسول وشيماء سبت وريم أرحمة وعدد آخر من الفنانين وسيتم عرض المسلسل على شاشة قناة «الإمارات tv».

تفاصيل مسلسل «هيا الروح»

وهناك أيضا مسلسل «هيا الروح» والذي يشارك فيه عدد من الفنانين منهم عبد الله التركماني ونور وناصر عباس وإبراهيم الحربي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مريم الصباح وإخراج حمد البدري، وسيتم عرض المسلسل على شاشة قناة «الإمارات» الفضائية، والعمل يناقش قضية اجتماعية مهمة.