تعرف على مواعيد مسلسلات قناة cbc العامة خلال رمضان 2022

أعلنت قناة cbc العامة مواعيد عرض خريطة مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية، التي يستمر عرضها على مدار أيام الشهر الفضيل.

مسلسل «يوتيرن» من بطولة الفنانة ريهام حجاج

البداية مع مسلسل «يوتيرن» للفنانة ريهام حجاج، حيث يعرض في تمام الساعة 6:15 مساء، ويعاد في تمام الساعة 7:15 صباحا، ثم مسلسل «فاتن أمل حربي» للفنانة نيللي كريم، والذي يعرض في تمام الساعة 7:35 مساء، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، ثم 10:15 صباحا.

كان إنتاج المسلسل قد طرح خلال الساعات الماضية، تتر المسلسل الذي قامت الفنانة نانسي عجرم بتسجيله في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو كان من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

مسلسل «Suits بالعربي» من بطولة آسر ياسين وأحمد داود

يليه مسلسل «Suits بالعربي» الذي يلعب بطولته آسر ياسين وأحمد داود، ويبث في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يُعاد في تمام الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، وفي تمام الساعة 8:45 صباحا.

أما مسلسل «ملف سري» للفنان هاني سلامة، فينطلق عرضه في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، يليه عرض مسلسل «راجعين يا هوى» للفنان خالد النبوي، في تمام الساعة 11:35 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 4:30 صباحا و2:15 مساء اليوم التالي.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد وماجد المصري.