قبل ساعات من بداية الماراثون الرمضاني.. قنوات عرض مسلسلات رمضان 2022

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الماراثون الرمضاني وعرض الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2022، إذ تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باقة متنوعة من الأعمال الدرامية التي من المتوقع أن يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما حرصت على مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والتاريخية والوطنية هذا العام.

وفي السطور التالية نستعرض لكم قائمة مسلسلات رمضان 2022 والقنوات الناقلة لكل مسلسل:

قنوات عرض الاختيار 3

- شاشة قنوات ON

- منصة Watch It الإلكترونية

- منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض العائدون

- شاشة قنوات DMC

- منصة Watch It الإلكترونية

- منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض ملف سري

- شاشة قنوات الحياة

- شاشة قنوات DMC

- شاشة قنوات CBC

- شاشة قنوات ON

- منصة Watch It الإلكترونية

- منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض أمل حربي

- شاشة قنوات CBC

منصة Watch It الإلكترونية

- منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض مكتوب عليا

- شاشة قنوات DMC

- منصة Watch It الإلكترونية

- منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض الكبير أوي 6

- شاشة قنوات ON

- قناة روتانا خليجية

منصة Watch It الإلكترونية

- منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض المشوار

- شاشة قنوات DMC

منصة Watch It الإلكترونية

- منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض راجعين يا هوى

- شاشة قنوات DMC

منصة Watch It الإلكترونية

- منصة شاهد الإلكترونية

- شاشة قنوات CBC

قنوات عرض جزيرة غمام

- شاشة قنوات الحياة

- منصة Watch It الإلكترونية

- منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض أحلام سعيدة

- شاشة قنوات CBC

- شاشة قنوات ON

منصة Watch It الإلكترونية

- منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض بالعربي

منصة Watch It الإلكترونية

- شاشة قنوات CBC

قنوات عرض دايما عامر

- الفضائية المصرية «الأولى»

- شاشة قنوات ON

- شاشة قنوات الحياة

منصة Watch It الإلكترونية

- منصة شاهد الإلكترونية

قنوات عرض يوتيرن

- الفضائية المصرية «الأولى»

- شاشة قنوات ON

- شاشة قنوات الحياة

منصة Watch It الإلكترونية

- منصة شاهد الإلكترونية

- شاشة قنوات CBC

قنوات عرض في بيتنا روبوت 2

- شاشة قنوات الحياة

منصة Watch It الإلكترونية