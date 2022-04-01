قبل ساعات من انطلاق موسم الدراما الرمضانية يبحث المشاهدون عبر محركات البحث على الإنترنت، عن خريطة مواعيد جميع مسلسلات رمضان 2022 المصرية والقنوات الناقلة لها، والتي تتضمن مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التي تتنوع في مضامينها ويشارك في بطولتها أبرز النجوم الذين تعلق بهم الجمهور على مدار السنوات الماضية بصورة كبيرة.

تتضمن خريطة مواعيد جميع مسلسلات رمضان 2022 المصرية والقنوات الناقلة لها النهائية، ما يقرب من 14 مسلسلا يعرضون على القنوات المصرية، حيث من المقرر أن تظهر خلال الساعات المقبلة مواعيد المسلسلات بشكل تفصيلي.

خريطة مواعيد جميع مسلسلات رمضان 2022 المصرية والقنوات الناقلة لها

وتبدأ خريطة مواعيد جميع مسلسلات رمضان 2022 المصرية والقنوات الناقلة لها، فيعرض مسلسل «الاختيار 3» حصريا على قناة «ON»، بالإضافة إلى مسلسل «الكبير أوي»، وتعرض مسلسلات «العائدون» و«مكتوب عليا» و«المشوار» حصريا على قناة «DMC»، ويعرض مسلسل «ملف سرى» على عدد من القنوات منها «الحياة»، و«CBC» و«DMC»، ويعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» حصريا على قناة «CBC» التي تشهد أيضا عرض مسلسل «سوتس» بالعربي.

ويعرض «أحلام سعيدة» على شاشتي «CBC» و«ON»، أما مسلسل «جزيرة غمام» حصريا على قناة «الحياة»، بالإضافة إلى مسلسل «في بيتنا روبوت 2»، بينما يذاع «دايما عامر» على قنوات «ON» و«الحياة» بالإضافة إلى الفضائية المصرية، ويذاع «يوتيرن» على «الحياة» و«ON» و«CBC» بالإضافة إلى الفضائية المصرية، ويعرض «راجعين يا هوى» على «CBC».

الأعمال الكوميدية ترفع التحدي في دراما رمضان 2022

ويرفع صناع الدراما التحدي هذا العام بتقديم مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية ما بين الكوميديا والأكشن والدراما الاجتماعية، فتطل يسرا على جمهورها بعد فترة من الغياب عن الكوميديا بـ «أحلام سعيدة»، وترتفع نسبة الأعمال الكوميدية المشاركة في الموسم الرمضاني منها «في بيتنا روبوت 2»، «الكبير أوي» و«مكتوب عليا».