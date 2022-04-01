ضوابط صلاة التراويح للأطفال والنساء وهل هي فرض؟.. أزهري يجيب

يقترب حلول شهر رمضان 2022، وينتظر العديد من العباد بداية أول صلاة تراويح والتي يفصل بينها وبين المسلمين رؤية الهلال، والذي ستستطلعه دار الإفتاء عقب صلاة مغرب اليوم، وبالتزامن مع اقتراب أول صلاة تراويح، تزداد التساؤلات حول ضوابط صلاة التراويح للنساء والأطفال، حتى يتسنى لهم أداء الصلاة بالشكل السليم، كما يتساءل البعض أيضا حول إن كانت صلاة التراويح فرضا على المسلمين.

ضوابط صلاة التراويح للنساء والأطفال

وأوضح الشيخ ياسر سلمي، الداعية والباحث في التراث الإسلامي، ضوابط صلاة التراويح للنساء والأطفال، في تصريح خاص لـ«الوطن»، والتي جاء أولها الحفاظ على هدوء الأطفال أثناء الصلاة، حيث قال سلمي: «لا مانع من اصطحاب الأطفال إلى المسجد في صلاة التراويح، خاصة إذا كان عمر الطفل من 7 سنوات وأكثر، أما إذا كان أقل، فيحبذ عدم اصطباحهم للمساجد، وهذا لأن الأطفال عادة ما تقوم بأعمال شغب وإزعاج وهذا غير مستحب».

وأكد سلمي أن ضوابط صلاة التراويح للأطفال والنساء منها أن تحرص الأم على اختيار مسجد لا يطول في صلاة التراويح، إذا كانت تنوي اصطحاب صغرها إلى الصلاة، وهذا كي لا يمل الطفل، حيث إن الأطفال بطبعها تمل سريعا، كما يجب عليها السيطرة على الأطفال بقدر الإمكان كي لا يسببوا شغبا مفرطا يشتت انتباه المصلين.

ضوابط المرأة في صلاة التراويح

وفي حديثه عن ضوابط صلاة التراويح للأطفال والنساء، أوضح سلمي أن على المرأة التي تذهب إلى صلاة التراويح أن تحتشم في ثيابها، وتتجنب الثياب المثيرة، كما عليها ألا تستعمل العطور الفواحة أثناء التوجه إلى الصلاة، وليس فقط العطور والملابس، بل أشار أيضا الباحث في التراث الإسلامي إلى وضع مستحضرات تجميل عن التوجه للصلاة، مؤكدا أن هذه هي الأمور التي يجب على المرأة تجنبها أثناء صلاة التراويح.

كما لفت سلمي إلى كون صلاة التراويح فرض من عدمه، مؤكدا أن صلاة التراوح ليست فرضا على المسلمين، بل أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «صلاة التراويح من العبادات الرمضانية المحببة لقلوب الكثير من المسلمين، ولكن الجدير بالذكر أنها ليست فرضا، بل هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم».