مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا في رمضان 2022 والقنوات الناقلة، أصبحت عملية البحث الأكثر تداولًا عبر محرك «جوجل»، ومن المقرر أن يشهد موسم الدراما الرمضاني هذا العام، حالة قوية من التنافس بين الأعمال المقدمة، ومن بينها مسلسل «أحلام سعيدة».

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا في رمضان 2022 والقنوات الناقلة

وعن مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا في رمضان 2022 والقنوات الناقلة، فمن المقرر عرض المسلسل عبر قناة ON E، الساعة 8:30 مساءً.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيدة بطولة نسائية جماعية حيث تشارك فيه كل من، يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، وميسرة، إلى جانب، أوتاكا، نور محمود، عفاف مصطفى، والفنانة الشابة ملك بدوي، والمسلسل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة

يصنف المسلسل دراما كوميدية اجتماعية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي طريف، حول 3 سيدات تجمعهن علاقة صداقة، ومن ثم يتعرضن لعدد من المواقف غير المتوقعة، ومن ثم تتوالى الأحداث.

مشاركة يسرا في دراما رمضان الماضي

جدير بالذكر أن الفنانة يسرا شاركت في موسم رمضان الماضي 2021، من خلال مسلسل حرب أهلية، الذي دارت إحداثه في إطار اجتماعي مشوق.

وشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين الشباب، من بينهم مايان السيد، جميلة عوض، اللبنانية سينيتيا خليفة، وأروى جودة، وجاء العمل من إخراج سامح عبدالعزيز.