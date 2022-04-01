القنوات الناقلة لمسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا في رمضان 2022، من بين الكلمات الأكثر بحثًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث على الإنترنت، منذ عرض الإعلان التشويقي للعمل، حيث تعود الفنانة يسرا للأعمال الساخرة عقب غياب 10 سنوات، من مسلسلها الشهير «شربات لوز».

ويبحث المتابعون وخاصة جماهير الفنانة يسرا، عن القنوات الناقلة لمسلسل أحلام سعيدة، الذي يعرض في رمضان 2022، لتلقي جرعة ممزوجة بين الفن والكوميديا.

القنوات الناقلة لمسلسل أحلام سعيدة

يعرض مسلسل أحلام سعيدة، بطولة الفنانة يسرا، حصرياً على قناة on ومنصة watch it.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، نور محمود، عماد رشاد، أوتاكا، عفاف مصطفى، انتصار، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف هالة خليل، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج عمرو عرفة.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة، في إطار كوميدي اجتماعي، حول 4 سيدات في منتصف العمر، تجسد الفنانة يسرا دور سيدة أرستقراطية، تدعى «فريدة» ويطلقون عليها اسم «ديدي هانم»، لديها صعوبة في التعامل مع الآخرين، بينما يعاني 3 منهن من مشكلات في النوم، قبل أن يجمع القدر بينهن لتخطي أزماتهن.

آخر أعمال يسرا في دراما رمضان

جدير بالذكر أن آخر أعمال يسرا في دراما رمضان، كان مسلسل «حرب أهلية» الذي عرض بالموسم الرمضاني السابق، وشارك في بطولتة باسل خياط وأروى جودة ومايان السيد وجميلة عوض وسينتيا خليفة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.