يسرا تروج لمسلسل «أحلام عادية» بصورة من الكواليس: «استنونا»

نشرت الفنانة يسرا عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة من كواليس مسلسلها الرمضاني «أحلام سعيدة» تجمعها بأبطال العمل، وهم: غادة عادل ومي كساب وشيماء سيف.

وعلقت يسرا على الصورة، وكتبت: «مع أحلى بنات.. استنونا مسلسل (أحلام سعيدة) رمضان 2022».

مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيدة، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، التي تقدم نفسها في هذا العمل لأول مرة باعتبارها سيناريست، وليست مخرجة كما اعتاد عليها الجمهور، وإنتاج شركة العدل جروب، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة ON في رمضان.

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة، في إطار دراما اجتماعية كوميدية، حول 3 سيدات في منتصف العمر، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم يجمعهن القدر سويًا، ويخضن تجارب كثيرة في الحياة بخلاف مشاكلهن التي تحيط بهن من كل جانب، ويستعرض المسلسل كيفية تجاوز هذه المشاكل، ومواصلة الحياة بشكل جديد ومختلف.

إصابة يسرا بفيروس كورونا

وشهد تصوير مسلسل «أحلام سعيدة» إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا للمرة الثانية، واستمر التصوير بعيدًا عن مشاهدها لحين تماثلها للشفاء، وبعد 15 يومًا من إصابتها أعلنت يسرا تعافيها، وعودتها لاستئناف تصوير المسلسل.

يسرا والبحث عن علا

وشاركت الفنانة يسرا مؤخرا في مسلسل "البحث عن علا"مع الفنانه هند صبري كضيفة شرف، وأعربت يسرا عن سعادتها بهذه المشاركة إذ قالت عبر «تويتر»: «سعيدة جدا بمشاركتي في مسلسل (البحث عن علا) مع حبايب قلبي هند وشيرين وندى والمخرج المتميز هادي الباجوري، استمتعت جدا جدا بالمشهد.. ألف مبروك نجاح المسلسل».