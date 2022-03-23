مصمم بوستر «أحلام سعيدة»: يسرا بتمثل دور «تنكة» بطريقة كوميدية

كشف شريف مختار مصمم بوستر مسلسل «أحلام سعيدة»، خلال لقائه مع برنامج «MBC Trending»، عن تفاصيل البوسترات الفردية التي ظهرت بها بطلات العمل، مشيرا إلى أن 3 من شخصيات العمل يعانين من الأرق ومشكلات في النوم، لذلك حاول إظهار ذلك من خلال البوسترات الفردية.

تفاصيل البوسترات الرسمية لمسلسل أحلام سعيدة

ذكر «مختار»: «من هنا جت لي الفكرة إن أعمل لكل شخصية تابلوه، وهي بتحاول تنام ومش عارفة، كما أن تلك المنطقة في التمثيل جديدة على يسرا بقالنا فترة معملناش حاجة شبه كوميدي كدا، بس فيه لينك أو تيمة بين الأربع شخصيات: يسرا، مي كساب، شيماء سيف، غادة عادل».

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وتابع أن أكثر ما شجعه على عمل تلك البوسترات هي الأزياء الخاصة ببطلات العمل والألوان الخاصة بها، موضحا: «كمان يسرا عاملة دور التناكة بطريقة كوميدية حلوة».

أبطال مسلسل «أحلام سعيدة»

مسلسل «أحلام سعيدة» يُعرض حصريا على شاشة قناة cbc، خلال السباق الرمضاني المقبل 2022، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، وهم: يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، نبيل نور الدين، نور محمود، عماد رشاد، أوتاكا، عفاف مصطفى، انتصار، وغيرهم، والعمل من تأليف هالة خليل، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج عمرو عرفة.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول 4 سيدات في منتصف العمر، يعاني 3 منهن من مشكلات في النوم، ولكن القدر يجمعهمن سويا وعلاقتهن ببعضهن تساهم بشكل كبير في تخطي مشكلاتهن، كما تجسد يسرا دور سيدة ارستقراطية تجد صعوبة في التعامل مع الآخرين.